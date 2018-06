: #Migranti, Salvini: '#Ue cambi o rivediamo finanziamento. 800 morti colpa di buonisti e #scafisti' - Agenzia_Ansa : #Migranti, Salvini: '#Ue cambi o rivediamo finanziamento. 800 morti colpa di buonisti e #scafisti' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Migranti, Salvini: '#Ue cambi o rivediamo finanziamento. 800 morti colpa di buonisti e #scafisti' - aimar17582 : RT @jovinow: #Migranti, Salvini: '#Ue cambi o rivediamo finanziamento. 800 morti colpa di buonisti e #scafisti' -

"L'aria in Europa staando e siamo ottimisti. Confidiamo nel buonsenso dei colleghi europei, anche perché non vorremmo arrivare a ridiscutere ilitaliano.L'Ueo lo rivediamo".Così il ministrodopo l' incontro con il suo omologo austriaco. Obiettivo della proposta italiana al prossimo vertice europeo è quello di "proteggere le frontiere esterne". Le 800 vittime di quest'anno delle traversate in mare "pesano sulla coscienza di scafisti e buonisti", aggiunge,(Di mercoledì 20 giugno 2018)