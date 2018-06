Salvini | scafisti e buonisti hanno su coscienza morte migranti

Migranti - Salvini : 'Gli 800 morti sono colpa di buonisti e scafisti' : Gli 800 Migranti morti quest'anno durante le traversate in mare "pesano sulla coscienza di scafisti e buonisti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , che ha lanciato un "ultimatum" a ...

Salvini : “Buonisti e scafisti hanno 800 morti sulla coscienza. Difenderemo frontiere esterne” : In queste ore il ministro degli Interni Matteo Salvini è al lavoro con il premier Conte per preparare la proposta di riforma del regolamento di Dublino: "Il problema non è litigare tra stati membri, ma usare soldi e uomini dell'Unione europea per difendere i confini europei. Così come si fa sul confine balcanico si faccia sul confine del Mediterraneo".Continua a leggere

Migranti - Salvini : "Ong? No a vice scafisti nei nostri porti" : LaPresse, "Gli Stati devono tornare a essere Stati e i vice scafisti non devono poter attraccare nei porti italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando del ruolo delle Ong ...

Salvini : "il business dei migranti irregolari sarà meno conveniente - scafisti avvisati" : Il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini subito al lavoro: in un tweet ribadisce le sue prime dichiarazioni da titolare del Viminale e cioè porre un argine al business dei "migranti clandestini". Oggi Salvini sarà in trasferta in Sicilia, a Pozzallo visiterà un centro che accoglie i migranti.Domenica in #Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica.Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo ...

Salvini : «Per i clandestini è finita la pacchia. Ong? No a vice-scafisti nei porti» : «Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare». Lo ha detto il ministro dell'interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando...