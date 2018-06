Salvini premier ombra | Di Maio sparito | Conte inesistente Ecco il cambiamento

MERKEL-CONTE “COLLABORIAMO SUI MIGRANTI”/ Salvini ‘blinda’ porti Italia : premier “soluzioni Ue o Schengen ko” : Migranti, Salvini: "le nostre navi saranno più vicine ai porti d'Italia". Ultime notizie, Conte da Merkel sul caso Aquarius e tema immigrazione. Germania, "15 giorni per accordi Ue, se no.."(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 20:10:00 GMT)

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre 2 navi. Insulti da Ong - il vicepremier : «Pacchia stra-finita - mai più in Italia» : «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle...

MIGRANTI - Salvini : “NAVI ONG NON SBARCHERANNO IN ITALIA”/ Lifeline attacca : “Fascista”. Il vicepremier ribatte : MIGRANTI, Matteo SALVINI su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:04:00 GMT)

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre 2 navi. Insulti da Ong - il vicepremier : «Pacchia stra-finita - mai più in Italia» : Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell?Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della...

Chiefalo commissario provinciale di "Lega-Salvini premier" - congratulazioni Abramo : Il sindaco Sergio Abramo ha rivolto le proprie congratulazioni ad Antonio Chiefalo, nominato commissario provinciale di 'Lega-Salvini premier'. 'Chiefalo è sempre stato un politico appassionato e ...

Il premier Conte a Parigi vede Macron ma Salvini : "Irresponsabili oltre confine" : Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel cortile d'onore dell'Eliseo, dove era...

Di Maio - Salvini e il premier Giuseppe Conte : ecco i voti agli esami di maturità : Un articolo pubblicato dal ‘Corriere della Sera‘ parla degli esami di maturità sostenuti da alcuni membri del nuovo Governo gialloverde, tra cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini e il vicepremier Luigi Di Maio. Cominciamo proprio dal vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che si diplomò con 100/100. ‘Ho sostenuto l’esame nel […] L'articolo Di Maio, ...

Salvini fa il vero premier e spaventa Di Maio & C. : 'Se uno è alfa, è alfa' osserva entusiasta Cinzia Bonfrisco, ex senatrice di Forza Italia ora nella Lega: 'E le palle contano in politica'. 'Dentro il governo - spiega il ministro leghista degli ...

Salvini fa il premier. Parla pure di economia e scavalca i ministri : Il ministro dell'economia Giovanni Tria è alle prese con la richiesta della maggioranza di abolire lo 'spesometro' e lo split-payment. È invece un impegno quello sulla riforma del sistema di ...

Aquarius - braccio di ferro Roma-Parigi. Salvini 'I francesi si scusino o Conte non andrà da Macron'. Il premier francese 'Lavoriamo con l ... : L'incontro di oggi a Parigi fra i due ministri dell'Economia era la prima tappa di un mini-tour europeo programmato 'per avviare un dialogo costruttivo e aprire un confronto sulla governance europea ...

Fuck Salvini! Nils Hartmann - manager di Sky - fa il dito medio al vicepremier (ma tira in mezzo i figli) : Nils Hartmann Contro Matteo Salvini, Nils Hartmann poteva almeno metterci la faccia. E invece ci ha messo un dito medio alzato: quello dei suoi figli. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il Direttore delle produzioni originali di Sky Italia ha inviato un messaggio inequivocabile al vicepremier e leader della Lega attraverso un gestaccio – altrettanto esplicito – affidato ai suoi pargoli. Caduta di stile. Un post ...

Salvini premier DI FATTO : Vincitore su mari e su terra, Matteo SALVINI ha raggiunto il dominio politico del paese, senza nemmeno farci perdere tanto tempo. Del che, almeno, gli siamo grati.Grati di averci accorciato i dibattiti politici, intellettuali, politologici sulla natura del populismo italiano, sulla natura delle coalizione giallo verde, su cosa ci aspetta in futuro - chi vincerà fra i due soci di governo? Sarà alla fine una Italia più ...

Migranti - Salvini vs Malta su Aquarius/ Premier Conte contro Europa : "Emergenza immigrazione - siamo soli!" : Migranti, Salvini sfida Malta:"No alla nave Aquarius". Chiusi i porti italiani mentre una nave con 629 Migranti è in viaggio nel Mediterraneo. Ministro scrive a La Valletta che replica(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:13:00 GMT)

Governo M5s-Lega ultime notizie/ Premier Conte al G7 in Canada - Salvini detta la linea sui dazi : Governo M5s-Lega ultime notizie: esordio internazionale per il Premier Giuseppe Conte al G7 in Canada, il ministro Matteo Salvini detta la linea sui dazi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:41:00 GMT)