Salvini | gli auguri agli studenti | La mattina della mia maturità comprai la

"Maturandi - godetevela" - gli auguri di Salvini : "So che l'ultima cosa che vi interessano è sapere cosa ha provato qualcuno che la maturità l'ha fatta 20 anni fa...". Matteo Salvini lancia via social il suo 'in bocca al lupo' agli studenti che oggi ...

Rom - Salvini : "Censimento - non mollo"/ Beppe Sala : "Sbaglia su sgomberi a San Siro : confronto - non proclami" : Rom, Salvini: "Non mollo". Il ministro dell'Interno non cambia idea, il sindaco di Milano Beppe Sala polemizza sui possibili sgomberi a San Siro: "confronto, non proclami"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:37:00 GMT)

Benetton - pubblicità con foto dei migranti - Salvini : 'Squallido - mai più vostre magliette' : Gli addetti ai lavori le chiamano immagini «passanti» fra due pagine e sono quei due fogli di giornale su cui si stende, in tutta la sua maestosità, una foto. E la foto scelta da Benetton, celebre brand d'abbigliamento con sede a Ponzano Veneto, è una di quelle che non passano inosservate: ricorda una fin troppo contemporanea zattera della Medusa con a bordo dei migranti. Un chiaro riferimento alla nave Aquarius che, inevitabilmente, ha ...

[Il retroscena] Il braccio di ferro sul controllo degli 007 e il piano segreto di Matteo Salvini : ... l'economia dei lavoretti, capofila i ciclofattorini. Ci mancava solo la "gara" al censimento più originale , Salvini insiste con i rom, Di Maio con i "raccomandati nella pubblica amministrazione", . ...

Salvini frena : Censimento non è priorità. Di Maio : Meglio farlo sui raccomandati : Il ministro dell’Interno in serata corregge il tiro sui campi nomadi: «nessuno verrà schedato». Parole accolte positivamente dal vicepremier che aggiunge: «Censimento piuttosto nella Pubblica amministrazione»

Censimento rom - Salvini : "Non è una priorità ma non mollo" | Gli alleati frenano - per Conte è "incostituzionale" : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese, poi corregge il tiro e spiega che non si tratta di una priorità. Le repliche di M5s e Conte: "Incostituzionale, al massimo verificare l'accesso dei bambini a scuola".

MIGRANTI - MOSCOVICI : "Salvini SBAGLIA"/ Ultime notizie - Di Maio rilancia : "Porti chiusi per Ong" : MOSCOVICI, "Salvini sbaglia su MIGRANTI": il commissario Ue sottolinea, "non si lasci Italia da sola". Su questione Rom: "rispetto, frasi raggelanti".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:17:00 GMT)

CASERTA - SPARI CONTRO IMMIGRATI AL GRIDO “Salvini - Salvini!”/ Un ferito negli scontri : CASERTA, IMMIGRATI feriti: "SPARI al GRIDO di Salvini, Salvini". Ultime notizie: vicenda risale all'11 giugno 2018, i gestori dello Sprar parlano di tre responsabili. La replica del ministro(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:27:00 GMT)

Primo incontro tra governo e Vaticano per i 5 anni del pontificato di Bergoglio. Assente Salvini : Questa sera c'è stato il Primo`incontro´ tra il "Vaticano" e il nuovo governo e i nuovi rappresentanti istituzionali italiane. In occasione del ricevimento alla Nunziatura della Santa Sede in Italia, in via Po, in onore del quinto anno di pontificato di Papa Francesco.Si tratta di un appuntamento tradizionale che quest'anno è caduto con la presenza di un nuovo esecutivo. Sono state invitate tutte le più alte cariche ...

Matteo Salvini - quando paragonava gli zingari ai topi : L’ultimo spot autopromozionale di Matteo Salvini sul “censimento dei rom” mi ha fatto tornare in mente un breve audioritratto che gli avevo dedicato nel 2011, quando l’ipotesi di una sua ascesa al ministero dell’Interno avrebbe provocato al massimo una risata. Lo pubblico, riadattato ai giorni nostri, compresa quella volta che paragonò gli zingari ai topi (preferendo i topi). Naturalmente lo metterò su Facebook e ...

Salvini : «Giù la casa abusiva nel campo sinti». Gli sgomberi forzati e i costi della politica dei campi : 82 milioni : «Si può comprendere - si legge nel report dell'Associazione 21 aprile - come l'insostenibilità in termini di segregazione abitativa vada a pari passo con l'insostenibilità economica rispetto alla ...

Salvini posta su Facebook la foto della casa sinti demolita : 'Dalle parole ai fatti - prima gli italiani' : 'Questa mattina a Carmagnola , Torino, , dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti. prima gli italiani'. Lo scrive in un ...

Migranti - Moscovici : "Salvini sbaglia ma il suo messaggio va ascoltato". Merkel pronta a collaborare : Parola del presidente Usa Donald Trump che interviene così nel dibattito, in seno all'Ue, sulla politica da adottare riguardo i flussi migratori. I Migranti arrivati, per il presidente americano, "...

Migranti - Moscovici : Salvini sbaglia ma il suo messaggio va ascoltato. Merkel pronta a collaborare : Teleborsa, - Matteo Salvini e il suo pugno durissimo sulla questione Migranti , iniziata con la vicenda Aquarius , che ha scatenato un'ondata di polemiche e indignazione non solo in Italia ma in tutta ...