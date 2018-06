Salvini frena | Censimento non è priorità Di Maio | Meglio farlo sui raccomandati

Censimento rom - Salvini : "Non è una priorità ma non mollo" | Gli alleati frenano - per Conte è "incostituzionale" : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese, poi corregge il tiro e spiega che non si tratta di una priorità. Le repliche di M5s e Conte: "Incostituzionale, al massimo verificare l'accesso dei bambini a scuola".

Salvini frena : Censimento non è priorità : Il ministro dell’Interno in serata corregge il tiro sui campi nomadi: «nessuno verrà schedato». Parole accolte positivamente dal vicepremier che aggiunge: «Censimento piuttosto nella Pubblica amministrazione»

Salvini : «Sul censimento rom non mollo».Poi frena : «Non è priorità» : Il ministro dell'Interno ribadisce la proposta di lunedì. «Prima gli italiani e la loro sicurezza» cinguetta su Twitter. E annuncia: «Già abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti». In serata corregge il tiro: «La priorità? La sicurezza»

Censimento rom - Salvini : «Io non mollo - vado dritto». Migranti - Tusk : piattaforme di sbarco fuori dalla Ue - ma Avramopoulos frena : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo la nave Diciotti della ...

Salvini : "Censiremo i rom" - poi frena : Milano, 18 giu. , AdnKronos, - Fanno discutere le parole del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ai microfoni di Telelombardia ha spiegato di aver predisposto "una ricognizione ...

Migranti - ecco il piano di Salvini per frenare i flussi dalla Libia : Presto l’incontro del capo del Viminale con il presidente libico Serraj. L’Italia chiederà il rilancio dei rapporti con Tripoli con la ripresa della collaborazione politica, economica e infrastrutturale. E offrirà un aumento delle dotazioni navali per il pattugliamento della Guardia costiera civile e militare di Serraj. C’è l’ipotesi di consegna fino a dieci nuove motovedette, finanziate con fondi europei...

Migranti - ecco il piano di Salvini per frenare i flussi dalla Libia : Presto l’incontro del capo del Viminale con il presidente libico Serraj. L’Italia chiederà il rilancio dei rapporti con Tripoli con la ripresa della collaborazione politica, economica e infrastrutturale verso i libici. Offrirà un aumento delle dotazioni navali per il pattugliamento della Guardia costiera civile e militare di Serraj. C’è l’ipotesi di consegna fino a dieci nuove motovedette, finanziate con fondi europei...

Elezioni comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Salvini : con i 5 stelle nessun accordo formale al ballottaggio : Nuovo exploit della Lega alle Elezioni amministrative che si sono svolte domenica in 760 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, con oltre 6 milioni e mezzo di elettori al voto. Il partito di...

Ong - Fico frena Salvini : "Stato sta con gli ultimi" : Due voci diverse dello stesso governo, anche se - assicura Fico - non c'è 'nessuna contrapposizione politica': 'Si tratta di incontri con diversi soggetti del mondo delle associazioni e delle ...

Europa frantumata al vertice sui migranti. Dopo il no di Salvini - frena anche Berlino : Oltre al no dell'Italia annunciato ieri dal neoministro dell'Interno Matteo Salvini, la riforma del sistema di asilo europeo (ossia del trattato di Dubino) di cui si discute oggi in Lussemburgo non piace neanche alla Germania. Il clima è riassunto in una battuta del ministro degli Esteri del Lussemburgo: "Per Pasqua avremo un compromesso" sulla riforma del regolamento di Dublino "ma non so ancora in quale anno", ha ironizzato Jean ...

Martina su Balotelli 'Capitano della nazionale Ben venga'. Ma Salvini frena 'Per quel ruolo serve umiltà' : Entra nel dibattito politico quanto un leader di partito. Mario Balotelli - tornato in nazionale con Roberto Mancini - non si è mai tirato indietro rispetto a un argomento che gli sta a cuore. quello ...

[Il retroscena] I Cinquestelle al settimo cielo - Grillo frena : il difficile deve ancora venire. Salvini prende le distanze da Di Maio e ... : "Ci attaccheranno, cercheranno di preservare quel mondo a cui sono abituati, non accorgendosi che tutto è già cambiato", ha scritto su Facebook. Quando si alimentano grandi attese, c'è sempre il ...

Salvini frena sulle dichiarazioni di Fontana : "Non sono la priorità" : 'Non rientrano nelle priorità'. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , frena sulle dichiarazioni rilasciate da Lorenzo Fontana , neo-ministro leghista della Famiglia e della Disabilità che in una ...

Matteo Salvini : “Nuovi accordi per i rimpatri”/ Piano per emergenza immigrazione : tecnici del Viminale frenano : Matteo Salvini: “Nuovi accordi per i rimpatri”. Piano per emergenza immigrazione: i tecnici del Viminale frenano. Perplessità sulle misure volute dal nuovo ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:06:00 GMT)