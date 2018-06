Salvini-Di Maio | il governo del censimento

Salvini premier ombra - Di Maio sparito - Conte inesistente. Ecco il cambiamento : Facciamo il punto. Sono passate circa tre settimane dall’insediamento del nuovo governo, il fantomatico governo del “cambiamento”: il governo Salvini-Di Maio. Bene, alcune cose sono già molto chiare. La prima è molto evidente: questo governo ha un’impronta di estrema destra. I primi atti, molto propagandistici e poco utili, sono decisi da Matteo Salvini. La gestione dell’immigrazione è vergognosa: hanno usato 629 vite umane per fare propaganda ...

Salvini frena : Censimento non è priorità. Di Maio : Meglio farlo sui raccomandati : Il ministro dell’Interno in serata corregge il tiro sui campi nomadi: «nessuno verrà schedato». Parole accolte positivamente dal vicepremier che aggiunge: «Censimento piuttosto nella Pubblica amministrazione»

Censimento rom - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini : “Schedatura è incostituzionale” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini sulla questione del Censimento rom: "Qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali. Ben vengano iniziative mirate a verificare l'accesso dei bambini ai servizi scolastici", afferma Conte.Continua a leggere

Cucchi - il carabiniere testimone : "Minacciato - il governo mi ascolti". L'appello su Facebook a Salvini - Di Maio e Conte : "Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere per aver testimoniato nel processo relativo a Stefano Cucchi, morto perché pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un sacco di ...

Migranti : Caro Di Maio - se lei e Salvini tradite la Costituzione io vi ripudio : Genova, 18 giugno 2018 – Il mio nome è Paolo Farinella, sono prete a Genova. Ho votato due volte il M5S: nella passata legislatura solo alla Camera e il 4 marzo 2018 alla Camera e al Senato. Le confesso che ho sempre nutrito qualche simpatia per il percorso del M5S, anche perché ho molti amici che militano, convinti, e capisco le loro ragioni. Non mi piace l’ispirazione di fondo del nuovo governo che, semplificando, chiamerei ...

Ma Giovanni Tria lo sa di essere il ministro del governo Salvini-Di Maio? : Le prime dichiarazioni del titolare dell'Economia sono state rassicuranti. Ma smentiscono tutto quello che c'è scritto sul contratto tra Lega e 5 Stelle. Ora il punto è capire chi detta la linea

Salvini che scommette sulla pancia degli italiani mentre si mangia Di Maio : (Foto: Lapresse) A che gioco sta giocando Matteo Salvini? Risposta: a un gioco molto vantaggioso. Perché è di quelli che gli scienziati definirebbero “win win”: comunque vada, sarà (un) successo. Ma solo per se stesso. Non, come vorrebbe la teoria dei giochi, per tutti i soggetti coinvolti nella disavventura di governo. La strategia: fornire, una dietro l’altra, senza sosta, presunte “risposte” al Paese (per ora solo risposte, l’unico atto ...