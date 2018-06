Salvini | Chiudere subito cartelle Equitalia sotto i 100mila €

blogo

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Via ledii 100.000 euro. Il ministro dell'Interno Matteoa tutto campo, dai temi immigrazione e sicurezza alle politiche economiche e fiscali."Datutte leesattoriali di(oggi Agenzia delle Entrate riscossione, Ndr) per cifre inferiori ai 100.000 euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse"ha detto questa mattinache sulla flat tax conferma che non ci saranno marce indietro: "Paletti del ministro Tria su vincoli di bilancio? La flat tax si farà, rispettando tutte le normative vigenti".Il ministro dell’Economia nelle scorse ore aveva parlato di numeri e coperture da valutare, ma, assicura, non c'è nessuno stop alla tassa unica.La flat tax si farà "altrimenti Tria non l'avremmo scelto" (su suggerimento di Mattarella...) ha ...