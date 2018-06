Salvini | «Chiudere le cartelle  di Equitalia sotto i 100 mila euro» Il Pd | «Condono»

Salvini : «Cartelle Equitalia - chiudere tutte quelle sotto i 100 mila euro» : « chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare ...

Da Kabul a Roma a piedi - la storia di Baryali Waiz : " Salvini - vuoi chiudere i porti? Bene - apri agli immigrati che sono qua" : Gli occhi grandi neri, la barba e i capelli corvini attraversati da fili argentati che non si addicono all'età, come le rughe che segnano il viso e nascondono dentro dolore e speranza. Baryali Waiz è afghano, ha 26 anni e quasi cinquemila chilometri a piedi alle spalle. È la distanza che separa la sua Kabul da Roma , la città che l'ha accolto, "a cui devo tutto" e dove vive ormai da dieci anni. Il tappeto intrecciato ...

Fisco - Salvini : “Chiudere le cartelle sotto i 100mila euro”. Tria : “Aziende penalizzate da evasione - corruzione e criminalità” : “Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse”. A indicare la strada, anche sul Fisco , è il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini che pronuncia queste parole alle celebrazioni del 224esimo anniversario della Guardia di Finanza, alle quali ha ...

