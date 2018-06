Salvini | “Buonisti e scafisti hanno 800 morti sulla coscienza Difenderemo frontiere

fanpage

(Di mercoledì 20 giugno 2018) In queste ore il ministro degli Interni Matteoè al lavoro con il premier Conte per preparare la proposta di riforma del regolamento di Dublino: "Il problema non è litigare tra stati membri, ma usare soldi e uomini dell'Unione europea per difendere i confini europei. Così come si fa sul confine balcanico si faccia sul confine del Mediterraneo".