Salvini | ' Azzerare le cartelle esattoriali fino a 100 mila euro con la nuova sanatoria'

Blastingnews

: RT @Amaro57024721: Salvini vuole azzerare le cartelle equitalia. Cioè il Ministro degli Interni si sostituisce a quello delle Finanze ed a… - red_frog_69 : RT @Amaro57024721: Salvini vuole azzerare le cartelle equitalia. Cioè il Ministro degli Interni si sostituisce a quello delle Finanze ed a… - rita_stefania : RT @Amaro57024721: Salvini vuole azzerare le cartelle equitalia. Cioè il Ministro degli Interni si sostituisce a quello delle Finanze ed a… - PieroBizzarri : RT @Amaro57024721: Salvini vuole azzerare le cartelle equitalia. Cioè il Ministro degli Interni si sostituisce a quello delle Finanze ed a… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Negli ultimi due governi del PD e nelle ultime due Leggi di Bilancio che questi esecutivi hanno emanato, ha trovato spazio la cosiddetta rottamazione delle. Un'agevolazione offerta ai contribuenti in debito con il Fisco per mettersi a posto pagando parte dei debiti e cancellando la posizione debitoria. Due provvedimenti molto contestati perché. a fronte di uno sconto offerto (cancellazione di sanzioni ed interessi di mora), si chiedeva agli indebitati di sanare la posizione in poche rate ed in un breve periodo. Una rottamazione che ha avuto comunque successo, visto il numero elevato di istanze presentate sia nella prima versione che nella seconda. Aderire alla definizione agevolata però non vuol dire onorare il debito. Con le comunicazioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione in arrivo, infatti, bisognerà vedere se i contribuenti che hanno aderito allapasseranno al ...