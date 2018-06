Salvini | al vertice straordinario Ue con nostra proposta Basta litigare | i confini vanno

Salvini prepara la proposta italiana sull'immigrazione.Domenica vertice informale a Bruxelles : Salvini: 'Il problema non è respingere ma difendere i confini'; il ministro dell'Interno oggi incontra il premier - Sui migranti Salvini annuncia per oggi pomeriggio un incontro con il premier Conte. ...

Migranti - oggi vertice Merkel-Conte. Salvini conferma la linea dura : L'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca e il premier italiano; al centro la discussione sulla proposta di aprire hotspot in Africa e un aumento dei fondi. 'Continueremo a salvare vite umane in ...

L'unico problema tra Conte e Macron è Salvini. Come è andato il vertice di Parigi : Una "perfetta sintonia" e l'annuncio di un nuovo bilaterale Italia-Francia in autunno a Roma per rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Dopo le tensioni dei giorni scorsi sul nodo migranti, è pace fatta tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e quello francese Emmanuel Macron dopo i giorni "turbolenti a causa dell'affare Aquarius" Come li ha definiti Conte. La stoccata a Salvini Anche se ...

Salvini - da vertice Parigi aspetto aiuti : ANSA, - GENOVA, 15 GIU - "Dal vertice dei presidenti del Consiglio in Francia mi aspetto rispetto e aiuti concreti. A Ventimiglia i cinici e gli irresponsabili sono oltre confine". Lo ha detto il ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini sulle nomine. Nel pomeriggio Consiglio dei ministri : Ancora in bilico le caselle che riguardano i ministeri dell'Economia e degli Esteri, in particolare a causa di alcune riserve da parte dei ministri Tria e Moavero Milanesi su alcuni nomi proposti dai ...

Migranti - Salvini a Chigi per vertice : entro fine mese in Libia : Roma, 11 giu. , askanews, 'entro la fine del mese conto di andare in Libia per una missione risolutiva'. Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi ...

Sottosegretari e deleghe - vertice Conte-Salvini-Di Maio : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrato a Roma dal G7 in Canada, cerca di chiudere l'accordo nel governo su deleghe e Sottosegretari. Per questo ha convocato a Palazzo Chigi un vertice ...

Governo - vertice Conte-Salvini-Di Maio/ M5s - “niente manuale Cencelli” : nomine viceministri e sottosegretari : Governo, vertice fra Conte, Di Maio e Salvini: ultime notizie su nomine sottosegretari e viceministri, leader M5s "non useremo manuale Cencelli". Strappo sui parametri Ue (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:16:00 GMT)