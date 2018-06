Salvini | 800 morti su coscienza scafisti e buonisti

Migranti - Salvini '800 morti colpa buonisti e scafisti' : ROMA - 'I Migranti morti in mare, le ottocento vittime del tentativo di approdare in Europa, pesano sulla coscienza di scafisti e buonisti '. Matteo Salvini , alla fine dell'incontro con il Cancelliere ...

Salvini : “Buonisti e scafisti hanno 800 morti sulla coscienza. Difenderemo frontiere esterne” : In queste ore il ministro degli Interni Matteo Salvini è al lavoro con il premier Conte per preparare la proposta di riforma del regolamento di Dublino: "Il problema non è litigare tra stati membri, ma usare soldi e uomini dell'Unione europea per difendere i confini europei. Così come si fa sul confine balcanico si faccia sul confine del Mediterraneo".Continua a leggere

Aquarius - Meloni : “Tecnicamente hanno ragione sia Salvini sia Malta. Non possiamo accogliere 800 milioni di africani” : “L’Italia ha già fatto troppo. Ha ragione Salvini quando dice che i nostri porti non sono i primi porti sicuri per chi parte dalla Libia. Ma ha ragione anche Malta, perché gli immigrati sono stati recuperati in acque libiche”. Sono le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Massimo Giletti sulla vicenda della nave Aquarius durante il programma Non è l’Arena in onda su ...