Salute | studio evidenzia in anziani 1 848 casi Bpco non noti

LA MELA FA BENE ALLA Salute?/ Il risultato dello studio sui polfenoli : "La quantità variabile e..." : La MELA fa BENE ALLA SALUTE? Cosa succede quando ne mangiamo una: ecco perché si dice che una al giorno toglie il medico di torno. I polifenoli e i loro poteri sul nostro corpo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:36:00 GMT)

Salute : l’Iss avvia il primo studio per fotografare lo stato di Salute dei transgender : Un’indagine sullo stato di salute della popolazione transgender volta a individuarne gli specifici bisogni sanitari, indirizzare verso percorsi di assistenza adeguati, e a cercare di definire meglio le dimensioni di questa fascia di popolazione, è l’obiettivo della collaborazione tra il Centro di riferimento di Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità e le Associazioni transgender presenti sul territorio che ...

Gli integratori e i multivitaminici più popolari non hanno effetto sulla Salute : uno studio smonta i benefici : Sono decine di milioni le persone che nel mondo ricorrono agli integratori alimentari e ai multivitaminici. Per tanti tali sostanze avrebbero la capacità di allontanare molti rischi per la salute, ma ora un team congiunto di ricercatori ...

Migliora la Salute di Lady Gaga - dopo il tour interrotto per la fibromialgia il ritorno in studio e dal vivo (video) : La salute di Lady Gaga le ha impedito di portare a termine la tranche europea del Joanne World tour, ma dopo qualche mese la popstar è finalmente tornata al lavoro. Lady Gaga continua a combattere con la fibromialgia di cui è affetta e che le ha procurato dolori lancinanti rendendole impossibile esibirsi nelle restanti date del suo tour 3 mesi fa, ma sta sensibilmente meglio rispetto a quando ha dovuto rinunciare agli ultimi 10 concerti ...

Il movimento fa bene alla Salute dei neuroni : lo studio italiano : Dal cervello ai muscoli e viceversa. Sui benefici del movimento per il corpo e per la mente stuoli di ricercatori hanno scritto capitoli e capitoli di letteratura scientifica. Ma questo legame è ancora più profondo di quanto si pensi. Lo suggerisce uno studio coordinato dall’università degli Studi di Milano, che esplora il contributo che il movimento può dare alla salute dei neuroni. E mostra come la salute neurologica possa dipendere ...

Salute - studio Usa : tentativi di suicidio tra i giovanissimi raddoppiati in 10 anni : Il numero di bambini e ragazzi in età scolare ricoverati per pensieri o tentativi di suicidio è più che raddoppiato in 10 anni, ossia dal 2008, secondo un nuovo studio condotto dalla Vanderbilt University pubblicato oggi su ‘Pediatrics’. Il lavoro ha esaminato le tendenze registrate fra i giovanissimi di età compresa tra 5 e 17 anni in 31 ospedali pediatrici statunitensi dal 2008 al 2015. Durante il periodo in esame, i ricercatori ...

Glifosato - rischi per la Salute : potrebbe alterare lo sviluppo sessuale e le cellule - lo studio : Il Glifosato, l’erbicida più usato della storia, ha effetti anche a dosi ‘sicure’. E’ in grado infatti di alterare alcuni importanti parametri biologici, legati in particolare allo sviluppo sessuale, alla genotossicità, e al microbioma intestinale. Lo indicano i risultati della fase pilota dello ‘studio globale sul Glifosato‘, ricerca indipendente dell’Istituto Ramazzini di Bologna che pubblicherà, a ...

Glifosato - studio Ramazzini : “Bisogna approfondire gli effetti sulla Salute” : Il Glifosato “è in grado di alterare alcuni parametri biologici di rilievo” come quelli riproduttivi e del microbioma intestinale. Sono le conclusioni di uno studio condotto dall’Istituto Ramazzini presentati oggi al Parlamento europeo insieme al Gruppo dei Verdi. Nello studio, che vede coinvolte università e istituti americani e italiani e sarà pubblicato alla fine del mese sulla rivista Environmental Health, il Glifosato e il ...

Salute : studio italiano trova possibile cura contro rara distrofia : Individuata una potenziale strategia farmacologica per la sarcoglicanopatia, una patologia che appartiene al gruppo delle distrofie muscolari dei cingoli: si tratta di una rara malattia genetica caratterizzata da debolezza muscolare e che interessa i muscoli del cingolo pelvico e del cingolo scapolare. Lo studio, condotto dal gruppo di ricerca guidato dalla professoressa Doriana Sandonà, dell’università di Padova, finanziato da Fondazione ...

Salute : nuovo studio assolve le uova - non aumentano il rischio cardiovascolare : Un nuovo studio, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, di ricercatori dell’Università di Sidney, assolve le uova dall’accusa di essere collegate a un aumento del rischio cardiovascolare nelle persone con diabete e pre-diabete di tipo 2. Gli esperti hanno scoperto che mangiare anche fino a 12 uova a settimana per un anno non aumenta i fattori di rischio cardiovascolare. “Nonostante i diversi consigli ...

Un nuovo studio sostiene che i cellulari sono molto pericolosi per la Salute : Un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Public Health and Environment, sostiene che l'utilizzo dei telefoni cellulari causi un aumento dei casi di tumore L'articolo Un nuovo studio sostiene che i cellulari sono molto pericolosi per la salute proviene da TuttoAndroid.

Tirreno Power : scontro sullo studio Cnr e l’impatto sulla Salute : scontro di pareri scientifici e dibattito aperto sullo studio epidemiologico del Cnr di Pisa che ancora lo scorso febbraio ha ribadito “sia per la mortalita’, sia per l’ospedalizzazione, l’esistenza di un impatto negativo” dovuto alla centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure “sulla salute dei residenti, tenute in considerazione l’insieme delle altre fonti” nel periodo 2001-2013. Il Cnr di ...

Salute - studio Usa : la dipendenza dagli smartphone è come quella dagli oppoidi : Toglietemi tutto, ma non il mio smartphone. Ormai molto spesso il legame indissolubile con il telefonino potrebbe ricalcare un celebre slogan del passato. Scatenando addirittura liti come quella tra un padre e una figlia a Lecce, dove la ragazzina si è tagliata un polso procurandosi una lieve ferita. Lo conferma un recente studio americano, che paragona la dipendenza da questo dispositivo – la ‘digital addiction’ – a ...