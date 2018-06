Salute | nasce Ethesia Centro Studi Pneumologia Geriatrica

Alimenti : dalla ricerca italiana nasce “Well-Bred” - il pane viola che fa bene alla Salute : Un pane viola a lievitazione naturale, con tre “super ingredienti” che lo rendono un prodotto in grado di coniugare gli elementi dell’innovazione e quelli della tradizione: è nato “Well-Bred”, il pane dal caratteristico colore dato dalle patate viola, ricco di antiossidanti, a prolungata conservabilità e adatto a consumatori con esigenze particolari (intolleranti al glutine, vegani, ipertesi, ecc.). Il prodotto è il frutto degli studi del gruppo ...

Nasce #5azioni - la prima social academy sulla Salute : Fare rete utilizzando al meglio la rete. Perché dialogare, confrontarsi grazie al digitale può aiutare tutti quegli eroi che ogni giorno combattono la propria battaglia quotidiana, qualunque essa sia. Così per consigliare come condividere esperienze, informazioni utilizzando al meglio le potenzialità offerte dal web e dai social media, Sanofi lancia #5azioni, la prima social academy sulla salute. L’academy sarà sviluppata interamente su Facebook ...

Salute : in Italia ogni 18 minuti nasce un bambino con una malattia congenita : ogni 18 minuti nasce un bambino con una malattia congenita. L’Associazione ASM onlus e la Fondazione ASM per la Salute dell’Infanzia affrontano ogni giorno una sfida impegnativa ma irrinunciabile: diminuire il numero dei bambini che ancora oggi nascono con una malattia congenita. In Italia, si tratta di 43.200 neonati ogni anno. Quest’anno l’Illustrissima Casa Jantus Lordi de Sobremonte ha deciso di dare un contributo a ...

Vederci chiaro è questione di prevenzione. Nasce OSVI - l'Osservatorio per la Salute della Vista : Secondo gli ultimi dati della Commissione Difesa Vista, il 78% della popolazione italiana ha difetti visivi e spesso non si sottopone a controlli adeguati, ma rimanda il check up della Vista solo a ...

