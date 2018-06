Salute | Coldiretti | “Stop agli antibiotici nelle stalle anche per import”

meteoweb.eu

: Salute, Coldiretti: ora estendere il divieto uso preventivo di antibiotici nei mangimi medicati anche agli allevame… - coldiretti : Salute, Coldiretti: ora estendere il divieto uso preventivo di antibiotici nei mangimi medicati anche agli allevame… - enpaonlus : .@coldiretti e il furbo tentativo di difendere il consumo della carne con il #BisteccaDay. Enpa: il mondo “cruelty… - ferra59 : RT @coldiretti: Salute, Coldiretti: ora estendere il divieto uso preventivo di antibiotici nei mangimi medicati anche agli allevamenti da c… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Occorre ora estendere coerentemente il divieto dell’uso preventivo dinei mangimi medicatiallevamenti da cui provengono le carni importate nell’Unione Europea. E’ quanto afferma lanel commentare positivamente l’esplicito divieto a livello Ue dell’uso preventivo dinei mangimi medicati frutto di un accordo tra Europarlamento, Consiglio Ue e Commissione europea per frenare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza. Con queste norme l’Unione Europea – sottolinea la– si pone all’avanguardia nel mondo per garantire i migliori standard di qualità e sicurezza alimentare che vanno difesi con un adeguato sostegno finanziario alla Politica Agricola Comune in corso di riforma macon norme di trasparenza che consentano ai consumatori di riconoscere dall’etichetta l’origine dei prodotti acquistati per fare scelte di ...