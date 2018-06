Sala a Salvini | Milano alla Lega? Aspetta e spera

Rom - Salvini : "Censimento - non mollo"/ Beppe Sala : "Sbaglia su sgomberi a San Siro : confronto - non proclami" : Rom, Salvini : "Non mollo". Il ministro dell'Interno non cambia idea, il sindaco di Milano Beppe Sala polemizza sui possibili sgomberi a San Siro : " confronto , non proclami"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:37:00 GMT)

Rom - Sala : “Sgomberi a San Siro? Salvini sbaglia. Quegli immobili sono della Regione” : “Noi al momento abbiamo cinque campi ufficialmente. La premessa è che anche l’Europa dice che non ci dovrebbero essere campi rom ma dire ‘li cancelliamo’ facile non è”. sono le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, intervistato in diretta su Facebook. “Salvini si è reso disponibile per gli sgomberi in via Gola e zona San Siro? Si sbaglia, perché fa riferimento a realtà che appartengono alla Regione” ...