Rugby | i sorteggi della Challenge Cup | gli avversari dei leoni biancoverdi

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Harlequins, Agen e Grenoble nel gironeBenettonnellaCup E’ andato in scena questo pomeriggio a Losanna in Svizzera, sede dell’European Professional Club, ilo diCup per la stagione 2018/2019. L’urna ha inserito il Benettonnel girone 5, insieme agli Harlequins, squadra inglese militante in Aviva Premiership, ed ai club francesi di Top 14: Agen e la neopromossa Grenoble. Due i precedenti con la squadra londinese (quest’anno giunta decima, ndr) entrambi risalgono alla stagione 1999/2000, quando il Benettoninserito nel girone 5 di Heineken Champions Cup sconfisse in entrambe le occasioni gli Harlequins: 19-22 in trasferta, dopo un parziale di 19 a 3 nel primo tempo, e 24-23 allo Stadio Monigo. Sfida completamente inedita contro l’Agen (quest’anno giunto undicesimo, ndr), club storico dell’omonima città che ha vinto 8 campionati ...