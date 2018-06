Rousseau | Paragone | “Pubblicate solo le iniziali dei donatori? O metti i nomi per esteso

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) “Se vuoi fare un’operazione trasparenza o la fai bene o la lasci a metà. Opero non lo fai”. Il senatore M5s Gianluigi, intervistato da “Radio anch’io” su Rai Radio 1, ha criticato la decisione di rendere pubblica la lista deidell’associazionevisto che, per motivi di tutela dei dati personali, non si possono rendere noti icompleti male. “Bisogna cambiare la legge per via della privacy“, ha detto. “E allora aspetti un attimo. Non vorrei che diventasse una gara a chi fa la dichiarazione a costo zero più roboante. Se la politica deve ritrovare i codici di accesso per rimettersi in sintonia con la gente non basta fermarsi alle dichiarazioni a costo zero perché altrimenti rischia che ti scivoli il piede dalla frizione. E questo vale per Salvini e per ...