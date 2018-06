Roma | via Alisson | dentro Donnarumma Raiola l’ha proposto a Monchi

Roma : Ok per il pedaggio nell’anello ferroviario : Roma – Si va verso la nascita della ‘Congestion charge’ di Roma, ovvero il sistema di ingresso a pedaggio all’interno dell’anello ferroviario. La commissione Mobilità del Comune ha dato parere positivo alla delibera che ne preveda la nascita. Entro luglio sarà deciso il modello di gestione della nuova struttura destinata ad amministrare il nuovo sistema ed entro 12 mesi potrebbe essere pronta l’infrastruttura ...

Roma - camion bar via dal centro storico : stretta sul commercio del Comune : Dal freno a mano tirato sulle nuove bancarelle in rotazione , non ce ne potranno essere delle nuove, allo stop delle sostituzioni che nel tempo hanno portato più operatori a occupare un banco. Dalla ...

Stadio Roma - Parnasi intercettato : 'Tempi troppo lunghi. Ci ho messo 26 milioni e rischiamo che Pallotta va via' : Luca Parnasi si sfiogava con i suoi collaboratori il 4 marzo del 2017. Il costruttore lamenta il fatto che il progetto dello Stadio della Roma segna una battuta d'arresto a causa della Valutazione di ...

Consuelo Palmerini morta : la campionessa dell’equitazione si è gettata da un cavalcavia a Roma : Non ha lasciato nessun biglietto d’addio, né in auto né nella sua casa di Roma Nord. Consuelo Palmerini, campionessa dell’equitazione di 46 anni, si è gettata da un cavalcavia della Cassia Bis, nei pressi dello svincolo di Prima Porta e Castel de’ Ceveri. È caduta su un furgone ed è stata sbalzata dall’altra parte della carreggiata. A causa dell’impatto violentissimo, è morta sul colpo. L’autista del furgone, ...

Roma. Trentenne muore in una mansarda in fiamme in via Sciamamma : Tragedia in una mansarda in fiamme a Monte Mario. Un uomo di 36 anni è rimasto in trappola nell’appartamento in

Roma : Donazzan - su via Almirante decisione Consiglio va rispettata : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - “La via dedicata a Giorgio Almirante a Roma è voluta dal Consiglio comunale: questa decisione va rispettata non solo per questa ragione, ma anche per ciò che quest’uomo fece per la buona causa della pacificazione nazionale. Prendendo in mano lo stradario delle principa

Maltempo Roma - ramo cade sulla via Leone IV : chiuso un tratto stradale : Un ramo è caduto in via Leone IV all’altezza di viale Giulio Cesare. E’ stato chiuso un tratto di strada in direzione Ottaviano per rimuovere il ramo. Non si registrano danni a cose o persone. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Prati. L'articolo Maltempo Roma, ramo cade sulla via Leone IV: chiuso un tratto stradale sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : aggressione per portar via portafoglio - 3 arresti a Roma : Roma: provvidenziale intervento Carabinieri Roma – Calci e pugni con l’intento di portar via portafoglio e orologio. Questa la sciagurata avventura di 2 ragazzi foggiani, di 22 e 23 anni, in villeggiatura nella Capitale. Entrambi sono stati rapinati da 3 uomini: due Romani di 18 e 21 anni e un romeno di 18. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno così proceduto all’ammanettamento del trio, con accusa di rapina ...

