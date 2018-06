Roma | Skorupski al Bologna per Mirante Calciomercato | i giallorossi hanno trovato il

Scambio Mirante-Skorupski/ Calciomercato Roma - anche 5 milioni di euro per i giallorossi : Scambio Mirante-Skorupski. Calciomercato Roma, anche 5 milioni di euro per i giallorossi: nuovo secondo portiere per i giallorossi. Operazione ormai conclusa con il Bologna(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:31:00 GMT)

Mercato Roma - la Sampdoria molla Skorupski e vira su Sportiello : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Lukasz Skorupski si allontana dalla Sampdoria . Come riporta Sky Sport , il club blucerchiato di Ferrero ha virato su Marco Sportiello dell'Atalanta per difendere i pali a partire dalla prossima stagione. Il club di Genova reputa troppo alto il prezzo fissato dalla ...

Calciomercato Roma : Skorupski vuole essere ceduto - : A Roma sono stato una seconda scelta, il primo è Alisson, uno dei più forti al mondo. Vedremo cosa succederà, ma ripeto: io devo giocare. A fine anno parlerò con i dirigenti e il procuratore e dirò ...

Sassuolo-Roma - le pagelle : Skorupski si fa trovare pronto - Gonalons-Strootman di corsa : dal nostro inviato REGGIO EMILIA Una serata da tutti al mare. Skorupski 6,5 Un avvio timido, rugginoso, con un errore in appoggio, poi si riscatta con due interventi di buon livello, specie il primo ...

Sassuolo-Roma - le pagelle : ok Skorupski e Manolas. Florenzi e Fazio pigri : La Roma vince 1 a 0 contro il Sassuolo nell'ultima giornata di Serie A . La partita del Mapei Stadium, seppur non bellissima, è piacevole. Prima dell'intervallo Kostas Manolas, con la deviazione ...

DIRETTA/ Sassuolo Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Skorupski salva i giallorossi! : DIRETTA Sassuolo Roma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno già raggiunto gli obiettivi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:12:00 GMT)

Skorupski annuncia l’addio alla Roma : il futuro è “scritto” : Lucasz Skorupski prepara l’addio alla Roma, in estate sembrano non esserci spiragli per la sua permanenza in giallorosso alle spalle di Alisson Lucasz Skorupski annuncia di fatto il suo addio alla Roma. Il polacco, potrebbe partecipare al prossimo Mondiale da terzo portiere della sua Nazionale, nel frattempo però, pensa al suo futuro che sarà probabilmente lontano da Roma. Parlando a “sportowefakty” Lucasz Skorupski ha ammesso ...