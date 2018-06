Roma | Ok per il pedaggio nell’anello ferroviario

Fuoco Freddo – Debora Scalzo a Viterbo per presentare il suo secondo Romanzo : Debora Scalzo, il 23 giugno, presenterà alla Mondadori Bookstore di Viterbo “Fuoco Freddo”, il secondo romanzo, seguito di “Io resto così” Il 23 giugno 2018, Debora Scalzo presenterà “Fuoco Freddo”, il suo secondo romanzo (seguito di “Io resto così”), alla Mondadori Bookstore di Viterbo alle ore 15,30. Con il primo romanzo, l’autrice ha toccato due tematiche molto forti e attuali poiché dedicato alle donne, contro ...

Calciomercato - Il Ninja e il Flaco : l'incastro perfetto tra Inter e Roma : Sembra quasi come quando arrivi alle battute finali di un giallo. Tutte le tessere entrano al posto giusto, con una rapidità impressionante. E lo stato d'animo viaggia fra lo stupito e lo stupido: ...

Roma : Rifiuti - bloccato sciopero del 2 luglio : Roma – Lo sciopero proclamato in Ama per il prossimo 2 luglio subisce uno stop. A deciderlo e’ stata la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in una lettera recapitata ai sindacati promotori della protesta, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. I motivi: mancato esperimento, prima della proclamazione dello sciopero, delle procedure di raffreddamento e di ...

Calciomercato Inter - operazione conclusa per Nainggolan : le cifre dell’accordo con la Roma : Radja Nainggolan è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, accordo raggiunto sia con la Roma che con il centrocampista belga L’Inter ha finalmente il suo centrocampista, Radja Nainggolan può considerarsi un nuovo giocatore nerazzurro. Accordo raggiunto tra la Roma e la società di Suning, che verserà nelle casse giallorosse 22 milioni, oltre a girare due contropartite tecniche da scegliere in una lista di alcuni giovani tra cui ...

Droga e usura a Roma - operazione congiunta polizia-carabinieri : 58 arresti : Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti Continua a leggere L'articolo Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti proviene da NewsGo.

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup – Gli azzurri per il raduno maschile di Roma : Nazionale Open maschile 3×3 – Qualificazione FIBA 3×3 Europe Cup II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno, che si svolgerà a Roma dal 25 al 27 giugno 2018 e della partecipazione alle Qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup in programma a Poitiers (Francia) dal 27 giugno al Primo luglio 2018, convoca i seguenti giocatori e lo staff: Cognome Nome Anno Altezza Società 1 Bertone Pablo ...

Di Francesco : “felice per il rinnovo - Roma vuole continuare a crescere” : “L’auspicio della prossima stagione deve essere quello di crescita generale, tecnica, di convinzione, consapevolezza di quello che abbiamo fatto l’anno precedente, senza sedersi sul passato. Volersi migliorare giorno dopo giorno, che non dipende dai calciatori solamente, ma da tutto lo staff compreso me”. Sono i propositi per la stagione che verrà delll’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, che ieri ha ...

Merkel ritrova Macron - Italia ai margini : istituzioni Ue preoccupate per le scelte unilaterali di Roma : Il governo gialloverde che doveva farsi valere in Europa rischia di rimanere 'stritolato' nel solito asse franco-tedesco, perenne e inscalfibile, oggi rinvigorito dall'intesa tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron sui respingimenti dei migranti già registrati nei paesi di primo approdo. Come l'Italia o la Grecia, i due Stati Ue dove si riversa la maggioranza degli arrivi nel continente. Il sostegno dell'alleato francese è proprio ...

Roma - CASO CUCCHI : CARABINIERE SUPERTESTIMONE VIENE TRASFERITO/ Video - “Scandaloso” : il post di Ilaria Cucchi : ROMA, CASO Cucchi: il CARABINIERE SUPERTESTIMONE, VIENE TRASFERITO. Video, “E’ scandaloso, nessuno mi aiuta, mi rivolgo a Di Maio e Salvini, poi parlerò con il comandante Nistri"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 19:47:00 GMT)

Calciomercato Roma - altro colpaccio firmato Monchi : nasce una squadra stellare - 11 da sogno per Di Francesco [FOTO] : Calciomercato Roma – Roma scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, Monchi attivissimo e che sta costruendo una squadra veramente stellare ed in grado di lottare per vincere tutto in campionato e Champions League. Negli ultimi giorni sono stati chiusi innesti importanti come il difensore Marcano, il centrocampista Cristante e l’attaccante Kluivert, nelle ultime ore altra mossa importantissima. Monchi ha infatti chiuso la ...

Roma - caso Cucchi : il carabiniere supertestimone - viene trasferito/ Video - “E’ scandaloso - nessuno mi aiuta” : Roma, caso Cucchi: il carabiniere supertestimone, viene trasferito. Video, “E’ scandaloso, nessuno mi aiuta, mi rivolgo a Di Maio e Salvini, poi parlerò con il comandante Nistri"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:08:00 GMT)

Di Francesco : “felice per il rinnovo - Roma vuole continuare a crescere” : “L’auspicio della prossima stagione deve essere quello di crescita generale, tecnica, di convinzione, consapevolezza di quello che abbiamo fatto l’anno precedente, senza sedersi sul passato. Volersi migliorare giorno dopo giorno, che non dipende dai calciatori solamente, ma da tutto lo staff compreso me”. Sono i propositi per la stagione che verrà delll’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, che ieri ha ...

SERGIO RICO ALLA Roma? / Calciomercato - il vero obiettivo per sostituire Alisson era Meret? : SERGIO RICO ALLA ROMA? Calciomercato, se parte Alisson Becker c'è già il sostituto per la porta. Il direttore sportivo spagnolo Monchi mette nel mirino il suo ex pupillo del Siviglia.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:13:00 GMT)

Roma - Di Francesco : 'Stiamo lavorando a una squadra super competitiva' : Roma - ' Con Monchi ci sentiamo costantemente. Sono arrivati dei calciatori e sono molto contento, ma è ovvio che il mercato ha delle dinamiche sempre particolari e per questo parlare oggi in maniera ...