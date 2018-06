Roma | Nainggolan all' Inter per 24 milioni più Santon e Zaniolo Tifosi infuriati | ' State

Calciomercato Inter - è fatta per Nainggolan : anche una contropartita a sorpresa alla Roma [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter piazza il colpo Radja Nainggolan, rinforzo importantissimo per il tecnico Luciano Spalletti, arriva il grande sogno dell’allenatore, adesso i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione dopo gli arrivi anche di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, nerazzurri veramente scatenati. sorpresa sui dettagli dell’accordo con la Roma per il belga: 24 milioni di euro e ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - alla Roma Santon - Zaniolo e 24 milioni (calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:25:00 GMT)

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - Zaniolo e Santon le contropartite tecniche per la Roma (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:18:00 GMT)

Roma - Nainggolan verso Inter : nella trattativa c'è a sopresa Santon : Roma - Nainggolan è sempre più vicino a lasciare la Capitale per raggiungere all' Inter il suo ex allenatore alla Roma , Luciano Spalletti . Nelle ultime ore le società si starebbero per accordare per ...

Calciomercato Inter - operazione conclusa per Nainggolan : le cifre dell’accordo con la Roma : Radja Nainggolan è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, accordo raggiunto sia con la Roma che con il centrocampista belga L’Inter ha finalmente il suo centrocampista, Radja Nainggolan può considerarsi un nuovo giocatore nerazzurro. Accordo raggiunto tra la Roma e la società di Suning, che verserà nelle casse giallorosse 22 milioni, oltre a girare due contropartite tecniche da scegliere in una lista di alcuni giovani tra cui ...

Nella Roma di Pastore non ci sarà Nainggolan : La direttiva del calciomercato che sta portando avanti Monchi è duplice: aumentare il tasso tecnico del palleggio in mediana e regalare di conseguenza più qualità e gol ad una squadra che lo scorso ...

Roma - Nainggolan sbotta sui social : 'Io all'inter? Ca...' : Spontaneo e impulsivo, i tifosi della Roma negli ultimi 4 anni e mezzo hanno imparato a conoscere e ad amare Radja Nainggolan che sta vivendo un'estate tormentata tra la mancata convocazione al ...

Idea Roma - Pinamonti parziale contropartita per Nainggolan : verrà offerto al Sassuolo per arrivare a Berardi : Nainggolan si appresta a firmare un nuovo contratto con l’Inter, alla Roma potrebbe andare Pinamonti come parziale contropartita Attorno all’affare tra Inter e Roma che coinvolgerà Nainggolan, potrebbe innescarsi un intreccio non da poco. Il calciatore belga dovrebbe approdare a giorni ai nerazzurri, per una cifra pari a 30 milioni più uno dei talentini dell’Inter, l’attaccante Pinamonti. Quest’ultimo però secondo ...

Roma - raggiunto l'accordo con Pastore e il PSG. Nainggolan sempre più verso l'Inter : Javier Pastore è sempre più vicino al ritorno in Italia, con la maglia della Roma. Gli ultimi contatti tra le parti avuti in giornata hanno confermato le buone sensazioni degli scorsi giorni, con il ...

Inter : Spalletti chiama Nainggolan - possibile trattativa con la Roma (RUMORS) : L’Inter pare intenzionata a volere portare a Milano Radja Nainggolan della Roma. La decisione probabilmente é frutto delle complicazioni nell’affare Rafinha, sempre più difficile da strappare al Barcellona. La strada sembra tortuosa per via delle richieste dei blaugrana ed è proprio per questo che potrebbero aprirsi le porte per arrivare al sogno di Luciano Spalletti. L’Inter tentera' fino alla fine di trattenere Rafinha, ma nel caso la ...

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - operazione con la Roma divisa in due parti? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Inter - assalto a Nainggolan : 35 milioni alla Roma : Il belga si avvicina ai nerazzurri, accordo anche sull'ingaggio. Non c'è accordo per Nagatomo al Gala

Calciomercato Roma - idea Pastore se parte Nainggolan : Alisson è un obiettivo fisso del Real Madrid che per ora non sembra disposto ad accontentare la Roma: secondo 'Il Corriere dello Sport' Monchi chiede non meno di 70 milioni per il suo portiere che ...

Inter - nuova offerta alla Roma per Nainggolan : 26 milioni più Pinamonti (RUMORS) : Radja Nainggolan continua ad essere l'obiettivo numero uno di questa sessione di Calciomercato dell'Inter. La trattativa, inoltre, sembra anche ben avviata visto che il patron della Roma, James Pallotta, fuori una nota pizzeria di Napoli si è lasciato sfuggire un Nainggolan andra' all'Inter, oltre a sottolineare come ci sia una trattativa per la cessione del portiere brasiliano, Alisson Becker, al Real Madrid, come riportato dal portale ...