Rom | sindaco Verona | Salvini fa bene a porre questioni di sicurezza

Rom : sindaco Treviso - assolutamente d'accordo con Salvini : Treviso, 20 giu. (AdnKronos) - "Sono assolutamente d'accordo con la proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini per un censimento, una registrazione, per sapere chi sono le persone che vengono nei nostri territori. Io da sindaco sono perfettamente in linea con il suo progetto, a tutela dei mie

Rom : sindaco Vicenza - nessun problema con chi rispetta la legge : Vicenza, 20 giu. (AdnKronos) - "A Vicenza un censimento dei nomadi non è necessario, perchè abbiamo il quadro della situazione. Ecco perchè un'operazione come quella proposta dal ministro Salvini al momento non ha motivo di essere perseguita. Per noi, del resto, non ci sono problemi con chi rispetta

Stadio Roma - Bonafede : 'Lanzalone l'ha scelto Raggi'. Il sindaco sentito ancora dai pm come testimone : 'Luca Lanzalone è stato scelto da Virginia Raggi, alla quale lo abbiamo presentato io e Fraccaro', ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Otto e mezzo parlando dell'inchiesta sullo ...

Stadio Roma - Bonafede : «Lanzalone l'ha scelto Raggi». Il sindaco sentito ancora dai pm come testimone : «Luca Lanzalone è stato scelto da Virginia Raggi, alla quale lo abbiamo presentato io e Fraccaro», ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Otto...

Nata la giunta Toscani - vicesindaco a Villa è Romeggio : A Stefano Cittadino vanno invece bilancio e finanze, servizi demografici, sport. A Massimo Gervasoni i lavori pubblici, il patrimonio, il verde, la protezione civile e l'acquedotto. A Pierangela ...

Stadio Roma - Sindaco Raggi convocata da pm/ Dopo Lanzalone e Parnasi - indagato Malagò : Stadio Roma, Parnasi e i legami con la politica: “Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Cena Lanzalone-Giorgetti, il Sindaco di Virginia Raggi convocata in Procura(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:19:00 GMT)

STADIO RomA - SINDACO RAGGI CONVOCATA DA PM/ “Parte lesa” : deve spiegare ruoli Lanzalone e Parnasi : STADIO ROMA, Parnasi e i legami con la politica: “Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Cena Lanzalone-Giorgetti, il SINDACO di Virginia RAGGI CONVOCATA in Procura(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 13:40:00 GMT)

Stadio Roma - il sindaco Sala : “50mila euro da madre di Parnasi? Finanziamento veicolato dal Pd. Tutto rendicontato” : Il Finanziamento da 50mila euro ricevuto Maria Luisa Mangoni, moglie di Sandro Parnasi, in campagna elettorale? È’ stato “rendicontato” secondo le regole, Tutto è avvenuto nella “massima trasparenza”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si affida a facebook per replicare alle parole attribuite a Luca Parnasi da un’informativa dei carabinieri riportata dal Fatto Quotidiano in edicola. Secondo l’imprenditore arrestato ...

Stadio Roma - sindaco Raggi convocata in procura come testimone : La procura di Roma ha convocato il sindaco Virginia Raggi come testimone sull'inchiesta del nuovo Stadio, che ha portato all'arresto di nove persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, e venti indagati. I pm cercano di fare luce sulle trattative che vi sono state per l'approvazione del progetto, verificando i rapporti tra il primo cittadino e Luca Lanzalone (ex presidente di Acea), che secondo gli inquirenti sarebbe stato il referente nella ...

Luca Parnasi - la frase compRomettente su Beppe Sala : 'L'ho fatto eleggere io'. Il sindaco furioso : Luca Parnasi , l'imprenditore edile che secondo gli inquirenti era al centro di un sistema corruttivo, intesseva rapporti trasversali con la politica italiana da Nord a Sud. Non solo Capitale, non ...

Roma. Rocca (FdI) : Raggi sindaco a sua insaputa : “Capita di avere un sindaco della Capitale, Virginia Raggi, che firma promozioni, assunzioni e la macrostruttura della macchina capitolina salvo poi dire “non se sapevo nulla” al veriicarsi di alcuni problemi” a dichiararlo in una nota Federico Rocca membro della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia. “E’ stato così per Raffaele Marra, per suo fratello e per altri collaboratori e assessori del primo ...

Luigi Di Maio Rompe il silenzio elettorale : 'Votare per un sindaco del M5s...' - ricoperto di insulti : Eccolo, il 'ministro di tutti'. Luigi Di Maio rompe il sabato di silenzio elettorale con una frase tanto intempestiva quanto grave: 'Avere sindaci del M5s vuol dire avere sindaci che avranno dalla ...

Milano - furto a casa del sindaco Sala : già scarcerate le ladre Rom : Sono state scarcerate due delle tre componenti della banda, una delle quali minorenne, fermate due giorni fa dalla polizia con l'accusa di aver rubato nell' appartamento del sindaco di Milano, ...

Milano - arrestate le 3 Rom che rubarono in casa del sindaco Sala/ Hanno fra i 16 e i 19 anni : Milano, arrestate tre ladre d’appartamento, avevano svaligiato anche la casa del sindaco Sala: sono 3 rom. Gli inquirenti le Hanno catturate dopo un'indagine in tempi record(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:50:00 GMT)