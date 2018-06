Rom | Salvini risponde alle minacce della famiglia Casamonica | ‘Non mi

"Berlusconi è sicuro : il patto Di Maio-Salvini si Romperà" : Silvio Berlusconi sarebbe sempre più convinto che il governo Lega-M5s abbia un orizzonte temporale molto limitato. Ancor più dopo l'incontro con Matteo Salvini di inizio settimana, scrive il Giornale...

Salvini - censimento dei Rom : «Non mollo e vado dritto. Prima la sicurezza» : Matteo Salvini insiste sul censimento dei rom. Nonostante le proteste arrivate da ogni parte e lo sto giunto anche dal vice premier Luigi Di Maio, il leader leghista non arretra. «censimento...

Censimento Rom - le voci dal campo : “Ecco cosa vuol dire essere zingari nell’Italia di Salvini” : A censire i campi rom in Italia nel 2008 ci provò Roberto Maroni, allora Ministro degli Interni. Ora è il turno di Matteo Salvini. Tar del Lazio, Consiglio di Stato e Parlamento Europeo all’epoca ritennero illegittime le misure e ‘insussistente l’emergenza nomadi’ in Italia, specie riguardo ai regolari cittadini in possesso di documento di identità. Salvini riprende ora in mano la questione e parla di ricognizione sulla ...

Matteo Salvini : "Tanti Comuni - anche di sinistra - mi chiedono il censimento dei Rom" : "Assolutamente sì". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde ai giornalisti che chiedono se sia tutto a posto con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio sulla sua proposta di un censimento dei rom. E, in particolare con Conte, specifica che "tutto quello che facciamo è in sintonia".Salvini aggiunge che "ci sono tanti Comuni che mi stanno scrivendo, chiedendo di poter partire, ...

Rom : Salvini - Comuni chiedono censimento : ANSA, - ROMA, 20 GIU - "Ci sono tanti Comuni che mi stanno scrivendo chiedendo di poter partire e ci stanno tanti Comuni a guida di sinistra che lo stanno già facendo. Come ministero siamo a ...

ENRICO MENTANA/ Le critiche contro Matteo Salvini e il censimento dei Rom (Il Supplente) : ENRICO MENTANA diventa professore in occasione della seconda puntata de Il Supplente: il ritorno in Rai preannuncia un nuovo ruolo all'interno del TG1?(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:48:00 GMT)

Censimento Rom : “Salvini ci scheda? Molti provano a sbatterci fuori ma siamo già controllati” : “Ci vogliono schedare, facciano pure siamo abituati se vogliono posso pure marchiarci”. Le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini hanno riacceso il dibattito interno alla comunità rom abituata ormai da anni a questo tipo di attacchi: “Dice che ci vuole cacciare ma qui sono tutti apolidi, comunitari o addirittura italiani di terza generazione – ci dice Riba, uno dei capi del campo La Barbuta a Roma -; io ...

Silvio Berlusconi - la profezia nera sul governo : il patto Di Maio-Salvini si Romperà : Il governo giallo-verde ha le ore contate. Silvio Berlusconi ne è convinto: la liason tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio prima o poi esploderà perché di fatto sono incompatibili. Il Cav si è lamentato ...

Censimento Rom - Conte : 'Incostituzionale'. Salvini : 'Non prioritario' : Il premier frena sul Censimento dei rom: 'nessuno ha intenzione di fare schedature su base etnica, l'obiettivo è frenare l'illegalità' afferma un comunicato della Presidenza del Consiglio. Per Salvini ...

Censimento Rom - il capo dei nomadi di Roma ridicolizza la sinistra : 'L'idea di Salvini? Non c'è niente di male' : Alle polemiche isteriche sul dossier sui rom annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini , risponde direttamente il rappresentante delle comunità nomadi di Roma, Najo Adzovic . E la sua ...

Rom - Salvini : "Censimento - non mollo"/ Beppe Sala : "Sbaglia su sgomberi a San Siro : confronto - non proclami" : Rom, Salvini: "Non mollo". Il ministro dell'Interno non cambia idea, il sindaco di Milano Beppe Sala polemizza sui possibili sgomberi a San Siro: "confronto, non proclami"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:37:00 GMT)

Rom - Salvini insiste sul censimentoma non sono priorità. E Conte fissa i paletti : Luigi Di Maio assicura dagli studi tv di Porta a Porta di essere in piena sintonia con la Lega sull'immigrazione e di non avere quello che definisce ironicamente «il complesso di...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini non molla sul censimento dei Rom (20 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini non molla sul censimento dei Rom. Mondiali, Russia vicinissima ad essere la prima qualificata agli ottavi di finale (20 giugno 2018)(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 04:57:00 GMT)