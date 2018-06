Rom | monsignor Sigalini vs Borgonovo La Verità | “Sono italiani come te | porco demonio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Scontro acceso a L’Aria che Tira Estate (La7) traDomenico, vescovo emerito di Palestrina, e il vicedirettore de La, Francesco. Il dibattito è incentrato sulla stato disastroso del campo rom di Castel Romano: qui Mirko, un giovane rom italiano, spiega le condizioni di degrado, dichiara di essere in attesa di una casa popolare e ammette di ricorrere a piccoli furti per vivere.ribadisce a più riprese: “Non mi sembra che ci sia nessuno che voglia perseguitare i rom, ma bisogna che questi ultimi collaborino e facciano quello che fanno gli altri: lavorare, altrimenti votino il M5s che gli dà il reddito di cittadinanza“.osserva: “Innanzitutto non vanno ghettizzati assolutamente, perché in questo modo si rinforzano l’uno con l’altro e perdono tutte le speranze”. “Ma ...