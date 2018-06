Rischio Italia | perché la speculazione sullo spread resta in agguato

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte maltempo - Rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...

Merkel (a parole) sta con l'Italia Conte : "Schengen a Rischio" : Frau Merkel parla un minuto o poco più, assicurando "solidarietà" all'Italia che "ha accolto moltissimi migranti", come anche la Germania, e invitando l'Europa ad "affrontare di petto" l'emergenza profughi. Il premier italiano Conte, al suo debutto tedesco, parla invece molto più a lungo, leggendo i fogli che ha davanti. Poi i due si stringono la mano per le telecamere, salutano i giornalisti e vanno a cena a porte chiuse.Al di là delle ...

Uova contaminate da Lasalocid - Italia a Rischio?/ Ultime notizie : individuati 15 pesticidi vietati : Uova contaminate da Lasalocid, a rischio c'è anche la salute degli Italiani: ecco cosa è successo. Di nuovo un caso di farmaci usati illegalmente, stavolta provengono dalla Polonia.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 23:01:00 GMT)

Made in Italy - Coldiretti : record di cibo italiani nel mondo - ma c’è il Rischio dazi : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio estero nel primo quadrimestre 2018. Si tratta di un ottimo risultato proprio nell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy ...

PITONE INGOIA DONNA INDONESIANA/ A Roma due esemplari abbandonati : qual è il Rischio per l'Italia? : DONNA INDONESIANA INGOIAta da un PITONE, due esemplari rivenuti anche a Roma: ma non è sempre un pericolo per l’uomo. Il famoso rettile ruba la scena in queste ore(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:22:00 GMT)

Credit Suisse : analisti tagliano rating borse europee - 'non prezzano in modo sufficiente Rischio Italia' : Gli strategist della divisione dell'azionario globale di Credit Suisse hanno rivisto al ribasso il rating delle borse europee ad "underweight", motivando la decisione sia con le valutazioni, non ...

Falso biologico : operazioni e sequestri dei carabinieri in tutta Italia. Coldiretti : “A Rischio sei consumatori su dieci” : Quindici tonnellate di falsi prodotti bio, 45 aziende perquisite e una persona denunciata in Sicilia con l’accusa di frode in commercio, oltre a sanzioni per un totale di 15.500 euro per indicazioni non a norma o incerta provenienza dei prodotti. Questo il bilancio di una maxi operazione dei reparti speciali dei carabinieri per la tutela agroalimentare nella filiera del biologico. sequestri DALL’EMILIA-ROMAGNA ALLA CAMPANIA – Nelle ...

Coldiretti : con il falso bio a Rischio 6 italiani su 10 : Il falso biologico alimentare colpisce sei italiani su dieci che nell’ultimo anno hanno messo nel carrello della spesa prodotti bio che fanno registrare un aumento del 15% nelle vendite. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alla maxi operazione dei reparti speciali dei carabinieri per la tutela agroalimentare sulla filiera del biologico in 45 aziende in tutta Italia con il sequestro di 15 tonnellate di alimenti finti bio. Le frodi sul ...

**Governo : tensione Italia-Francia - a Rischio vertice Conte-Macron** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – In bilico il vertice di venerdì a Parigi tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Per ora l’incontro resta confermato, ma c’è grande irritazione” per le parole arrivate da Parigi sul caso Aquarius, fanno sapere fonti governative, non escludendo che, da qui alle prossime ore, l’incontro possa persino saltare. L'articolo **Governo: ...