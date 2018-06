Rimini | i campioni azzurri di Artistica a Ginnastica in Festa | attesi Vanessa Ferrari

Baseball – I Curaçao Neptunus sono campioni d’Europa : sconfitti i Pirati di Rimini : Nella finale dell’European Champions Cup i Curaçao Neptunus hanno la meglio sui Pirati di Rimini I Curaçao Neptunus sconfiggono per 5-0 i Pirati di Rimini e si confermano campioni d’Europa per la decima volta nella storia e per la terza volta negli ultimi quattro anni. La partita ha visto un superlativo Orlando Yntema capace di lanciare un complete game shutout con ben 11 strikeouts. In questo modo, il lanciatore nato nella ...