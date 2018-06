Renault trasforma i porte aperte con i Love Mondays

sportfair

: Sembra che il #Renault Trafic sia più di un semplice furgone in questo caso. Guarda qui come questo furgone si tras… - BMCats_IT : Sembra che il #Renault Trafic sia più di un semplice furgone in questo caso. Guarda qui come questo furgone si tras… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Dai primidegli anni ’80 aicon promozioni uniche Erano i primi anni ’80 quandosviluppò il progetto “alla”, un’iniziativa totalmente inedita che prevedeva la realizzazione di un concorso che invitava a recarsi in concessionaria in un particolare weekend, con la promessa di premi che andavano dall’auto alla bicicletta per bambini, fino a sconti sugli eventuali acquisti futuri. Quasi 40 anni dopo,, che ha l’innovazione nel suo DNA, rivoluziona il concetto di “” e crea I, un’operazione unica ed esclusiva nel panorama automobilistico, che comunica positivamente il giorno che, nell’immaginario collettivo, risulta essere il peggiore della settimana. È così che il lunedì diventa, per i clienti, il giorno per beneficiare di una promozione speciale: un extrabonus di 500€ su un numero ...