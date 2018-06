Remedy vorrebbe vedere un nuovo Alan Wake

eurogamer

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Da anni i fan dichiedono a gran voce il ritorno del famoso scrittore, Reamedy è sempre stata abbastanza neutrale su questo punto ma oggi forse la speranza torna ad accendersi.Durante un'intervista ai microfoni di Dualshockers, il game director della nuova IP Control, Mikael Kasurinen ha detto la sua sull'argomento:"Abbiamo ancora in mano i diritti di, si. Voglio solo dire subito checi è molto caro ed è nei nostri cuori. Tutti noi amiamoine penso tutti noi vogliamoungioco di. Voglio che questo sia chiaro, purtroppo non posso dirvi più di questo, vedremo cosa succederà in futuro ma ovviamente noi tutto vorremmo il ritorno di."Read more…