Red Bull e Ubisoft consolidano la loro collaborazione con The Crew 2

F1 - GP Francia 2018 : le caratteristiche tecniche della pista di Le Castellet. Favorevole a Ferrari - Mercedes…o Red Bull? : Dopo il weekend di Montreal (Canada) e la vittoria di Sebastian Vettel (Ferrari), il Circus della Formula Uno si ritrova per l’ottavo appuntamento stagionale e sarà un gradito ritorno. Teatro del prossimo round, infatti, sarà il circuito di Le Castellet (Francia), che non ospitava la massima categoria automobilistica dal lontano 1990 (quando trionfò la Ferrari di Alain Prost). GP di Francia che ritroviamo in calendario, a 10 anni di ...

Red Bull 400 - la gara più breve e più ripida al mondo : In un’esplosione di resistenza e velocità, professionisti e appassionati di corsa potranno portare al massimo le proprie capacità nel Red Bull 400, la gara breve più ripida al mondo, in programma sabato 30 giugno allo Stadio del Salto G. Dal Ben di Predazzo, in Val di Fiemme (TN). La sfida, giunta alla seconda edizione italiana, si svolgerà su un percorso di soli 400 metri, con una ...

F1 Renault - Abiteboul : «Faremo il possibile per far rimpiangere alla Red Bull la loro decisione» : ROMA - Il giorno dopo la decisione da parte della Red Bull di utilizzare nel prossimo biennio i motori Honda, è arrivata anche la reazione della Renault, da parte del responsabile Cyril Abiteboul che ...

Frongia : Villa Borghese teatro della Red Bull Soapbox Race : Frongia: tracciato scandito da curve impossibili, discese e ostacoli di ogni tipo è solo una parte del gioco Roma – Di seguito quanto detto da Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma Capitale. Domenica “Villa Borghese ospiterà un evento che promette adrenalina pura e massimo divertimento. Si tratta della Red Bull Soapbox Race, una gara folkloristica di automobili speciali, NON a motore, che fa della follia e creatività il suo ...

Red Bull - addio Renault : motori Honda dal 2019 : La Red Bull sarà motorizzata Honda a partire dalla prossima stagione di Formula 1 e almeno per i prossimi due anni. Il team di Milton Keynes ha annunciato di avere raggiunto un accordo con la Honda ...

