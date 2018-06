ilfoglio

(Di mercoledì 20 giugno 2018) La domanda “Chi ha ucciso Laura Palmer?” riuscì a intrattenere gli spettatori per 17 episodi e sette mesi (cominciavano gli anni 90). La domanda “Chi ha sparato a J. R.?” li aveva in precedenza intrattenuti per 5 episodi e otto mesi (cominciavano gli anni 80). Gli spettatori italiani vivevano in un