Ravenna | carabiniere ucciso 31 anni fa | tre indagati per l' omicidio

Ravenna - carabiniere rapito e ucciso 31 anni fa : tre indagati : La procura della città romagnola ha riaperto il "cold case" della morte del 21enne Pier Paolo Minguzzi, il cui corpo fu ritrovato il 1 maggio 1987. Tra i tre coinvolti un uomo all'epoca anche lui nell'Arma. All'origine del sequestro un tentativo di estorsione

Ravenna - notte hot in caserma con due donne e segna straordinario/ Carabiniere le aveva conosciute in un bar : Ravenna, notte hot in caserma e segna lo straordinario. Carabiniere indagato per truffa e falso: ha avuto un rapporto sessuale con una ragazza conosciuta prima in un bar(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 23:40:00 GMT)

