Rai | la sfida di Massimiliano Ossini | ' Sono pronto Io il nuovo Fabrizio Frizzi? Un sogno'

Maria De Filippi trema - la Rai schiera Alberto Angela per la sfida del sabato sera : L'egemonia del sabato sera non è più così scontata per Maria De Filippi. Sul finale di stagione la regina di Mediaset - in onda su Canale 5 con Amici -

Alberto Angela torna in prima serata su Raiuno con Ulisse : 'Una bella sfida' : 'Proporre la cultura in prima serata il sabato sera su Rai1 è una bella sfida'. Lo dice Alberto Angela, ricevendo nella Sala della Regina della Camera dei deputati il Premio qualità del Moige per il ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas - un confronto impietoso. La seconda guida conterà molto nella sfida tra Vettel e Hamilton : Sebastian Vettel si è ripreso la testa del Mondiale di Formula 1. Il tedesco ha superato Lewis Hamilton di un solo punto, dominando il GP del Canada e approfittando della gara anonima del suo rivale. La Ferrari ha piazzato un bel colpo a Montreal, ma quello canadese è stato l’ennesimo fine settimana a due facce: Seb ride, Kimi Raikkonen un po’ meno, dopo un’altra gara a luci spente. Il sesto posto del pilota finlandese è ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia per il ruggito contro la Rep. Dominicana! Sfida caRaibica - un successo per sognare la Final Six : L’Italia ora non vuole più fermarsi e vuole continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le imprese confezionate contro Cina, Serbia e Olanda hanno rilanciato le ambizioni delle azzurre che hanno preso maggiore confidenza con se stesse, credono sempre più nelle proprie capacità e ora sono in grado di giocare alla pari con chiunque. La situazione di classifica purtroppo non ci ...

La strana sfida tra Einar ed Emma prima della finale tra Lei - VedRai VedRai ed Halo (video) : La sfida tra Einar ed Emma ci conduce dritti verso la prossima puntata del serale che, a quanto sembra, non sarà la finale. Inizialmente previsto per il 2 giugno, l'atto conclusivo del talent di Maria De Filippi non accenna a concludersi così a breve, dal momento che nessuno dei ragazzi è ancora stato definito finalista e non ha nemmeno ricevuto la maglia per l'accesso all'ultima puntata. In vista della conclusione del programma, Einar ...

Tour TRail della Valle d’Aosta – Becca di Viou : Aymonod - Dennis e Brunod accendono la sfida : Al Tour Trail della Valle d’Aosta – Becca di Viou presenti anche Benvenuto e Locatelli Si allunga la lista di atleti che domenica 27 maggio correranno il Trail della Becca di Viou, il secondo appuntamento del Tour Trail della Valle d’Aosta dopo l’apertura a marzo con il Castle’s Trail di Verrès. Nella 33 chilometri, oltre a Marco Béthaz – terzo nel 2017 -, ci saranno Dennis Brunod e Mathieu Brunod che partiranno da grandi favoriti. ...

Giacobbo a Mediaset sfida il divulgatore Rai. "Io l'anti-Angela? Sarò la sua alternativa" : Dopo 15 anni alla guida del programma di divulgazione scientifica Voyager, Roberto Giacobbo lascia la Rai e approda a Mediaset, dove condurrà una nuova trasmissione e sarà direttore editoriale del neonato canale tematico Focus. In occasione dell'annuncio, il conduttore ha parlato dalle pagine di Libero e ha motivato la scelta del cambio di rete.La situazione in Rai era tranquilla, ero stato riconfermato vicedirettore di Rai 2 e mi ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : la sfida delle azzurre contro la Russia in diretta su RaiSport : Volleyball Nations League: Italia-Russia in diretta su RaiSport + Hd (ore 8) Prenderà il via domani il secondo round della Volleyball Nations League con la nazionale italiana femminile impegnata nella Pool 6 in Corea del Sud. Il trittico di gare delle azzurre sarà aperto dalla sfida contro la Russia (ore 8 italiane): match trasmesso in diretta da RaiSport + Hd. Mercoledì sarà poi la volta delle Germania (ore 9, diretta su RaiSport + Hd), mentre ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - la disfida di Barletta e gli ultimi cavalieri : Barletta, inizi del 1500: la città, sotto il controllo spagnolo, è assediata dai francesi di Luigi XII che contende a Ferdinando II il controllo del regno di Napoli. Una pagina di Storia che Cristoforo Gorno rilegge in “Cronache dal Rinascimento”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 21 maggio alle 21.10 su Rai Storia. I rapporti fra spagnoli e italiani sono molto tesi, a causa delle privazioni dell’assedio. Per appianare i rapporti con ...

Golden TRailer Awards 2018 : sfida ai migliori tRailer - poster e teaser : Saranno forse meno noti degli Oscar dell’Academy o degli Emmy della televisione, ma per gli addetti ai lavori i Golden trailer Awards non sono per niente trascurabili. La cerimonia di consegna è prevista per il 31 maggio all’Ace Hotel di Los Angeles ma già alle nomination spiccano i trailer di Black Panther, Stranger Things e Westworld. A quantità di candidature ricevute per titolo, però, i titoli più papabili risultano La forma dell’acqua ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega valuta scenari. Per la Coppa Italia sfida Rai - Mediaset : I Diritti tv sono al centro dell'assemblea della Lega Serie A in programma alle 13.30 a Roma. La riunione, convocata dal commissario Giovanni Malagò nel Salone d'onore del Coni, servirà soprattutto a valutare i possibili scenari, alla luce o in attesa della decisione del Tribunale di Milano che, fra stamani e mercoledì, deciderà se revocare la sospensione al bando di Mediapro o accogliere le istanze di Sky, ...

Semifinale di The Voice 2018 il 3 maggio su Rai2 : i concorrenti in sfida per un posto in finale : La Semifinale di The Voice 2018 è alle porte e sarà quella utile per definire i nomi dei 4 finalisti della quinta stagione, con J-Ax, Francesco Renga, Cristina Scabbia e Al Bano come giudici. La puntata, con la conduzione di Costantino della Gherardesca, andrà in onda il 3 maggio alle ore 21,20 su Rai2. I 4 coach saranno quindi chiamati a scegliere il talento che secondo il loro giudizio merita la finale, tra i 4 rimasti dopo la fase di ...

Pallavolo - Serie A2 maschile : riparte la sfida play out tra Club Italia CRai e Catania - domani si gioca Gara-4 : Arbitri dell'incontro saranno Pozzi e Pristerà, diretta streaming come di consueto su Lega Volley Channel.it Risultati Gara 1: Club Italia Catania 3-1 , 25-18, 29-31, 25-20, 25-20, Gara 2: Catania ...