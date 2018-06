Rai 2 | quiz per Costantino Della Gherardesca | nuovo programma per Enrico Lucci | tornano

blogo

(Di mercoledì 20 giugno 2018) La presentazione dei palinsestiRai, fissata per il 27 giugno, si avvicina. Quali saranno le principali novità? Se il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli ha bruciato tutti sul tempo rilasciando un'intervista a Il Giornale, qui su Tvblog proviamo a raccontarvi (senza esagerare) le novitàprossima stagione televisivaseconda rete diretta da Andrea Fabiano.Anzitutto spiccano due novità. Un 'social' condotto da, al momento previsto al pomeriggio. "Sarà untutto, ma non è stata scelta la fascia oraria. Sicuramente partirà dopo Pechino, forse a dicembre", aveva detto lui a metà maggio a Panorama.it. Novità anche per, che oltre al confermato Nemo si occuperà di undi inchieste. Confermati poi Stasera tutto è possibile con Amadeus, Mai più bullismo ma senza Pablo Trincia, l'approfondimento di ...