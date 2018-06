Quando si | nuova hit di Quattrone

Amici 2018 - la Finale. Ecco Quando va in onda : nuova data per il talent di Maria De Filippi : quando va in onda la Finale di Amici 2018? C’è una nuova data per il talent di Maria De Filippi. Canale 5 ha effettuato un nuovo cambio di programmazione dando ai ragazzi del programma un giorno in più per prepararsi al meglio prima dell’ultima ed importantissima sfida. Chi di loro però alzerà la coppa? Ebbene sì, proprio così, la Finale di Amici 2018 non andrà in onda di domenica sera. Come mai? Perché i vertici Mediaset hanno ...

Victor Ros 2 quante puntate sono - Quando finisce e Quando inizia la nuova stagione? : Sta per tornare Victor Ros 2: quante puntate sono, quando inizia e quando finisce sono domande che il pubblico della fiction si sta ponendo in queste ore e abbiamo provato a scoprire ogni dettaglio possibile sulla messa in onda della seconda stagione. Victor Ros tornerà su Canale 5 a due anni di distanza dalla prima stagione, che a dire il vero non è stata molto fortunata: magari gli ascolti bassi erano dovuti al periodo della messa in onda, ...

Victor Ros 2 quante puntate sono - Quando finisce e Quando inizia la nuova stagione? : Sta per tornare Victor Ros 2: quante puntate sono, quando inizia e quando finisce sono domande che il pubblico della fiction si sta ponendo in queste ore e abbiamo provato a scoprire ogni dettaglio possibile sulla messa in onda della seconda stagione. Victor Ros tornerà su Canale 5 a due anni di distanza dalla prima stagione, che a dire il vero non è stata molto fortunata: magari gli ascolti bassi erano dovuti al periodo della messa in onda, ...

Victor Ros 2 quante puntate sono - Quando finisce e Quando inizia la nuova stagione? : Sta per tornare Victor Ros 2: quante puntate sono, quando inizia e quando finisce sono domande che il pubblico della fiction si sta ponendo in queste ore e abbiamo provato a scoprire ogni dettaglio possibile sulla messa in onda della seconda stagione. Victor Ros tornerà su Canale 5 a due anni di distanza dalla prima stagione, che a dire il vero non è stata molto fortunata: magari gli ascolti bassi erano dovuti al periodo della messa in onda, ...

Il Confine - la nuova fiction di Rai 1 : ecco Quando va in onda - cast e trama : nuova fiction in arrivo su Rai 1: si chiama Il Confine, la serie in due puntate diretta da Carlo Carlei. ecco le anticipazioni, cast e trama La Rai continua a puntare sulla fiction. Dopo il successo di “Sirene“, “La strada verso casa” e la recente “Il Capitano Maria“, è arrivato il momento di puntare su “Il Confine“. Si tratta di una serie composta da due puntate con protagonisti Filippo ...

Astronomia - nuova relazione tra forma ed età delle galassie : tutte diventano più grandi e gonfie Quando “invecchiano” : Un nuovo studio internazionale, che coinvolge l’Australian National University (ANU) e l’University of Sydney, ha svelato che le galassie diventano più grandi e gonfie con l’età. Il Prof. Matthew Colless, ricercatore dell’ANU, ha spiegato che le stelle in una galassia giovane si muovono in modo ordinato intorno al disco galattico, come auto su una pista. Colless ha aggiunto: “tutte le galassie sembrano sfere schiacciate, ma mentre diventano più ...

Tutto può Succedere 3 : ecco Quando andrà in onda la nuova stagione : Tutto può Succedere 3: la data di inizio della nuova stagione Dopo tante ipotesi, sono proprio due attrici di Tutto può Succedere a svelarci la data in cui andrà in onda il primo episodio della terza stagione. Esther Elisha, Feven nella fiction e Camilla Filippi, che interpreta Cristina, si trovano a mangiare un gelato insieme […] L'articolo Tutto può Succedere 3: ecco quando andrà in onda la nuova stagione proviene da Gossip e Tv.

Svelata nuova arma LMG per Fortnite : Quando l’uscita? : Nuovo giorno, nuova arma Svelata per Fortnite da parte di Epic Games. Si tratta della LMG, cioè la Light Machine Gun (mitragliatrice leggera), l'ultima aggiunta al Battle Royale di Fortnite. L'arma è apparsa nella sezione 'Coming Soon' del gioco. La sua descrizione indica che "la nuova arma LMG ha una velocità di fuoco elevata, lungo raggio e una ricarica lenta". Questo probabilmente rende la LMG relativamente simile al Minigun di Fortnite nel ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - ecco da Quando Video : #WhatsApp potra' essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguardera', appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - ecco da Quando : WhatsApp potrà essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguarderà, appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

Arriva l’Apocalisse? Il “pianeta della morte” Nibiru “apparirà il 23 Aprile 2018 - Quando avverrà la Fine del Mondo” : ecco la nuova incredibile teoria del complotto : Ebbene sì, i sostenitori della teoria del complotto sono tornati alla ribalta: c’è chi sostiene che la Fine del Mondo avverrà proprio nel mese di Aprile. Secondo l’incredibile tesi, senza alcun fondamento scientifico (e neppure puramente logico in realtà), il Sole, la Luna, e il pianeta Giove si allineeranno con la costellazione della Vergine il 23 Aprile, e sarà tale evento epocale ad annunciare la seconda venuta di Gesù. E non ...