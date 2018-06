Quando Di Maio e Di Battista dicevano | Togliamo le pistole dalle case degli

Quando Di Maio diceva : "Nel M5s i valori di Almirante - Berlinguer e della Dc" : Che posizione ha il Movimento 5 Stelle su Giorgio Almirante? Ah, saperlo. Il gruppo M5s del consiglio comunale aveva votato sì alla mozione per intitolare una via allo storico leader del Movimento Sociale Italiano. La Raggi prima ha dichiarato che "il sindaco prende atto della volontà dell'aula, che è sovrana come il Parlamento". Poi, in piena notte, ha cambiato idea: "Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio #Almirante. Domani stesso ...

Conte-Di Maio - ecco che cosa avrebbe voluto dire il premier Quando è stato stoppato Video : Fonti del governo svelano il mistero dietro quel secco «no» pronunciato, a microfono aperto, dal vicepremier

Di Maio : "Voglio esserci Quando la Camera taglierà i vitalizi" : Roma, 8 giu. , AdnKronos, - "Non so quanto ci vorrà per fare tutto, ma non voglio essere assente al momento in cui vedrò la Camera dei deputati tagliare i vitalizi a una serie di persone che ha ...

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : Quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...

Roma, 1 giu. (AdnKronos) – "Voglio ringraziare Luigi Di Maio, ci ha sempre creduto quando non ci credeva praticamente nessuno". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, tra i volti più noti del M5S.

Quando Di Maio su Cottarelli diceva : 'Suo programma interessante' - : Il 23 febbraio scorso a Sky TG24, il leader M5S esprimeva il suo apprezzamento per l'ex commissario alla spending review, ora premier incaricato, dicendo: "Il nostro ministro dell'Economia sicuramente attuerà parte del suo piano"

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Appena finisce il percorso istituzionale, se Giuseppe Conte vorrà, ci vedremo". Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio.

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – quando sarà formato il governo? "Il prima possibile, dobbiamo aspettare le interlocuzioni tra il premier incaricato Conte e il presidente della Repubblica". Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio.

Quando Salvini e Di Maio si odiavano : D'amore e d'accordo. Luigi Di Maio e Matteo Salvini nelle ultime ore hanno messo sul campo un 'contratto di governo' che di fatto potrebbe portare alla nascita di un esecutivo giallo-verde. I due si ...

Luigi Di Maio - il suicidio perfetto del grillino : Quando e come vuole andare a votare : ... la colpa dello stallo che va avanti da ormai due mesi è naturalmente esterna alla sua persona, tacendo su veti e controveti imposti ora a questa ora a quell'altra forza politica.

Luigi Di Maio ha chiesto di tornare a votare velocemente - ecco Quando Video : Le ultime elezioni regionali non sono state certamente un assist per il Movimento 5 Stelle, anzi tutt'altro. Quanto successo in Friuli non può passare inosservato agli opinionisti politici, né tanto meno a #Di Maio, dove il movimento grillino è passato dal 24% del 4 Marzo al 7,2% di Domenica scorsa, decimando i consensi dei suoi elettori. L'appello a Salvini Di Maio risulta aver subito una sconfitta sia strategica che politica, e gli elettori ...

Quando i grillini erano pro Putin Lodi alla Russia come SalviniPoi svolta di Di Maio verso Trump : “Quando i grillini erano pro Russia”, si potrebbe chiamare così il titolo di un saggio sulle giravolte, una delle tante, che il movimento Cinque Stelle ha compiuto sulla politica estera. Infatti, prima che Giggino si (ri)convertisse alle tematiche atlantiche il Movimento faceva concorrenza a Salvini quanto a Lodi per Mosca. Segui su affaritaliani.it