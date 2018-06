eurogamer

: PUBG: il pass per l'evento Sanho costa 10 dollari, ecco ulteriori dettagli sulla nuova mappa #PUBG - Eurogamer_it : PUBG: il pass per l'evento Sanho costa 10 dollari, ecco ulteriori dettagli sulla nuova mappa #PUBG - AlkmimReis : @PUBG Fortinite copiou pugb e pugb o Royale pass - arocco1992 : Fortnite insegna: in Rocket League arriverà il Rocket Pass In Rocket League prossimamente arriverà il Rocket Pass… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Ilper l'k è stato, riprota VG247, non sarà molto diverso dal Fortnite Bttle. Se lo prenderemo verrà tenuta traccia dei nostri progressi in una moltitudine di missioni, e ci saranno anche offerti diversi premi lungo la strada.Ilk Eventavrà un prezzo di 10e potremo anche decidere se acquistare cinque livelli al costo di ciqnue dollair, qualora volessimo una piccola spinta in avanti.L'Eventconsisterà invece di un totale di 30 livelli con missioni giornaliere, settimanali e specifiche sparsemappa. Tutto questo sarà reso disponibile assieme al lancio ufficiale della mappa, atteso per questo venerdì 22 giugno, e fino al 21 luglio.Read more…