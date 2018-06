Pubblicità | l’altra faccia dell’istruttoria Agcom su Audiweb | lo scontro tra web e tv è

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Entra nel vivo la guerra fra televisione e web per il mercato pubblicitario italiano. Secondo indiscrezioni riportate dal sito Business insider, Rai e Mediaset sono scese sul piede di guerra con l’obiettivo di mantenere lo status quo nella, una torta che vale 17 miliardi di euro. L’intento delle emittenti televisive è evitare la perdita di quote di mercato a vantaggio dell’editoria online che, secondo le rilevazionidi giugno, ha ormai numeri paragonabili a quelli della prima serata televisiva, cioè la fascia più pregiata per gli inserzionisti pubblicitari. Per evitare il peggio, riporta Business Insider, Mediaset e Rai hanno fatto fronte comune in un’operazione di moral suasion di cui si sospetta sia protagonista Auditel, la società che rileva gli ascolti del piccolo schermo ed è controllata dai due gruppi televisivi. In che modo? Sollecitando ...