Psicologia | per il Tar il numero chiuso è illegale Ma l’Università di Torino vuole

(Di mercoledì 20 giugno 2018) A causa del, solo un aspirante studente diogni cinque può effettivamente frequentare il corso aldi. Da anni gli studenti si battono per dimostrare che ilnon solo viola il diritto allo studio, ma è anche; per tutti questi anni le risposte dell’Ateneo – acome in tante altre sedi universitarie – sono state elusive per evitare di affrontare il problema. Pochi giorni fa però il Tar del Lazio ha dato ragione agli studenti e ha dichiaratoilal corso di laurea inperché non giustificato né dal tipo di corso e né dal tipo di percorso di inserimento professionale. Grazie a questa sentenza, dal prossimo anno accademico, tutti coloro che vorranno studiarepotranno – in teoria – farlo, e anche chi è rimasto escluso l’anno scorso avrebbe la ...