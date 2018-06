Pronta la legge che autorizza a sparare chi subisce un furto Ma il M5S non la pensava

Indonesia - tre attentati a chiese e polizia/ Surabaya - famiglie-kamikaze : Widodo “ Pronta legge antiterrorismo” : Indonesia , nuovo attentato contro quartier generale della polizia : 4 motociclisti bomba si fanno esplodere provocando almeno 10 feriti. Ieri la famiglia kamikaze contro tre chiese .(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:50:00 GMT)

Riforma pensioni/ Cgil Pronta allo sciopero anche per le modifiche alla Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 8 maggio. Cgil pronta allo sciopero anche per le modifiche alla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:59:00 GMT)