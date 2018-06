Pronostico Kemi Kings vs RoPS Rovaniemi | Veikkausliiga 21-6-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Finlandia, 15^ giornata,di, giovedì 21 giugno. Al Sauvosaaren Takakenttä N si gioca per salvezza e titolo., giovedì 21 giugno. Pare davvero essere un anno di sofferenze per i padroni di casa in, nonostante l’emozionante affermazione ai danni del Seinajoen JK per 1-0 nell’ultimo turno, nonostante l’inferiorità numerica per più di un’ora. Gli ospiti, invece, si giocano le ultime speranze di mantenere ancora vivo il torneo, che appare ormai in pugno all’HJK Helsinki. Come arrivano? Il PSè penultimo a quota 11, a -1 dalla salvezza diretta e nelle ultime cinque partite ha subito due sconfitte, due vittorie e un pari. Il, invece, è reduce da due successi consecutivi, di cui l’ultimo sul campo del IFK Mariehamn ...