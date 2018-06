Pronostico Danimarca-Australia Mondiale 21-06-2018

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Al via la seconda giornata del gruppo C, raggruppamento in cui militano Francia, Perù,. E saranno proprio queste due formazioni a scendere in campo giovedì 21 giugno alle ore 14:00 e a sfidarsi per il ricco piatto del secondo posto nel girone, ovvero per l’accesso agli ottavi di finale. Come arrivano? I danesi sono reduci da un’importante vittoria nella prima giornata contro il Perù. Vittoria veramente importante soprattutto in quanto la prestazione dei nordici è stata tutto fuorché convincente. Nota più dolente tra tutte è stata sicuramente la prova di Eriksen, giocatore di maggior talento e vero leader della squadra di mister Hareide, che ha fortemente deluso sia dal punto di vista fisico che da quello della motivazione. La sfida con glini a questo punto diviene fondamentale considerando anche il fatto che non ...