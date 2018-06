ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Processo Solvay, tre condanne con pene ridotte e quattro assoluzioni. Parte civile: “Fascicolo per le malattie e le mo… - riflezeroonedab : RT @fattoquotidiano: Processo Solvay, tre condanne con pene ridotte e quattro assoluzioni. Parte civile: “Fascicolo per le malattie e le mo… - TutteLeNotizie : Processo Solvay, tre condanne con pene ridotte e quattro assoluzioni. Parte civile… - fattoquotidiano : Processo Solvay, tre condanne con pene ridotte e quattro assoluzioni. Parte civile: “Fascicolo per le malattie e le… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Sono stateleper disastro colposo contro tre dirigenti e amministratori del polo chimico Ausimont e, società che dal 1995 in poi, secondo l’accusa, hanno avvelenato le falde acquifere della zona di Spinetta Marengo (Alessandria) per via delle perdite degli impianti e dei rifiuti tossici interrati. Queste contaminazioni potrebbero aver causato un’impennata di tumori nella zona. Per questo otto persone, tra amministratori e dirigenti delle due società, erano accusati di avvelenamento doloso delle acque e omessa bonifica, ma molti di loro sono stati scagionati. Lo ha stabilito la Corte d’assise di appello di Torino condannando Giorgio Carimati, Luigi Guarracino e Giorgio Canti a un anno e otto mesi di reclusione, mentre in primo grado erano stati condannati a due anni e sei mesi. La procura generale di Torino riteneva già molto bassa la pena stabilita ...