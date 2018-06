Privacy | il Parlamento contesta il decreto al governo | che nel frattempo è cambiato

ilfattoquotidiano

: #GDPR #Privacy atto #Governo n. 22 disposizioni adeguamento della normativa nazionale al regolamento #UE 2016/679 -… - info_parlamento : #GDPR #Privacy atto #Governo n. 22 disposizioni adeguamento della normativa nazionale al regolamento #UE 2016/679 -… - Radio3tweet : RT @Radio3scienza: Qualche settimana fa #MarkZuckerberg era al Parlamento Europeo per rispondere di come #Facebook usa i #dati degli utenti… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Una rivisitazione deldi adeguamento sullache deve varare il, attraverso la formulazione di osservazioni e condizioni, che prefigurano un parere positivo. E’ questa la richiesta che nelle Commissioni speciali sugli atti urgenti – ovvero il parlamentino che si è occupato di esaminare il Def e gli altri atti deluscente in attesa della formazione del nuovo esecutivo – ilformulerà al, intanto formatosi, attraverso un parere presentato al Senato dal relatore, il pentastellato Gianluca Perilli, ed alla Camera, dalla relatrice leghista Rossana Boldi. Esecutivo che nelrispetto a quando era stata presentata latissima prima formulazione delad opera delGentiloni. La Commissione speciale parlamentare ha lavorato a tappe forzate in queste settimane, come si evince dall’iter dell’atto ...