Prima gli egiziani

Parma accusato di tentato illecito : chiusa l’indagine sugli sms Prima della gara con Spezia. A rischio la promozione in Serie A : La Procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha chiuso le indagini sul Parma per il caso legato agli sms inviati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo a due giocatori dello Spezia prima del match tra le due squadre del 18 maggio scorso, decisivo per la promozione in Serie A della squadra gialloblu. Un successo che ora rischia di sfumare: secondo l’Adnkronos infatti, il processo di primo grado davanti al Tribunale federale avrà luogo ...

Milan - Donnarumma sostiene gli esami di maturità. Gigio alla Prima prova : Esattamente un anno fa fece scalpore la scelta di Gianluigi Donnarumma di non sostenere gli esami di maturità per andare in vacanza con gli amici ad Ibiza. Il portiere del Milan ricevette diverse ...

Festival di Borgio Verezzi - apre la biglietteria; antePrima con "Le dive dello swing" : Abbonamento a otto spettacoli: costo euro 184 , l'abbonamento è valido per le seguenti serate: 7 12 15 18 22 27 luglio 1 e 5 agosto, . Per gli Eventi Speciali nelle Grotte di Borgio: Debora's Love ...

Giovanni Tria - "Calo del debito Prima di tutto"/ Def - ministro dell'Economia : "Rispettiamo gli impegni" : Giovanni Tria, "Calo del debito prima di tutto": via libera del Senato sul Def, il ministro dell'Economia sottolinea che il Governo "rispetterà gli impegni"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Prima prova Maturità 2018 - traccia e svolgimento del tema sul Principio dell’uguaglianza nella Costituzione : Nel tema di carattere generale dell'esame di Maturità 2018 viene richiesto agli studenti di esaminare il concetto di uguaglianza presente nell'articolo 3 della Costituzione Italiana, che inizia così: ""Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".Continua a leggere

"Notte Prima degli esami" in Piazza Duomo. Via alla Maturità 2018 : Si è rinnovato martedì 19 giugno in Piazza Duomo, nella fatidica "Notte prima degli esami", il rito della granita e del gelato di gruppo per tutti gli studenti delle scuole superiori di Orvieto che da ...

Istantaneo aggiornamento per Asus ZenFone 5Z : i dettagli sulla Prima patch : Uno dei device più chiacchierati tra quelli lanciati di recente sul mercato è il cosiddetto Asus ZenFone 5Z. In attesa di avere qualche informazione extra sulla versione con memoria interna e RAM più capiente, dal punto di vista dei tempi di uscita sul mercato, oggi possiamo concentrarci sul primo vero aggiornamento software che è stato messo a disposizione di coloro che hanno già deciso di acquistare il popolare dispositivo Android. Proviamo ...

Bambino con tre genitori - è la Prima volta che accade : è la "famiglia poliamorosa" : In Canada un giudice del tribunale di San Giovanni di Terranova ha registrato due uomini e una donna come i genitori legali di un Bambino nato nel 2017. Una sorta di "famiglia poliamorosa"...

Prima prova maturità 2018 - il commento di Alex Corlazzoli : “Le tracce? Ecco il meglio e il peggio” : Il meglio e il peggio delle tracce dei temi di maturità nel commento di Alex Corlazzoli. Lo scrittore Giorgio Bassani è stato scelto per una delle tracce della Prima prova di italiano della maturità 2018. Si tratta di un brano del suo più famoso libro, Il giardino dei Finzi Contini. Mentre una poesia di Alda Merini è stata scelta come documentazione da utilizzare per la prova di arte dedicata alla solitudine L'articolo Prima prova maturità 2018, ...

Mezzogiorno in famiglia : Eleonora Cortini nuova inviata (AntePrima Blogo) : Via Elena Ballerini per maternità, ecco Eleonora Cortini. C'è un via vai di volti nella mattina festiva di Rai 2: Mezzogiorno in famiglia nella prossima stagione televisiva rinnoverà il suo parterre di inviate. Al fianco della confermata Claudia Andreatti debutterà infatti l'ex professoressa de L'Eredità. Nata a Trieste ma naturalizzata toscana, Eleonora Cortini ha fatto parte del cast del preserale di Rai 1 dal 2011 al 2017 insieme con ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano : «Prima la battaglia - poi il matrimonio sulla spiaggia in Sardegna» : MILANO ? «Prima superiamo questa battaglia, poi... Sì, parliamo di matrimonio e sarà sulla spiaggia in Sardegna. Intanto ho presentato Filippo alla mia famiglia e anche alla...

TRACCE SVOLTE/ Tipologia D - tema attualità Prima prova Maturità 2018 : Costituzione - principio di uguaglianza : TRACCE SVOLTE, Tipologia D prima prova Maturità 2018: il tema di attualità (o di ordine generale) agli Esami di Stato. L'argomento scelto l'anno scorso e la guida per quest'anno(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:57:00 GMT)

Tracce svolte/ Tipologia C - Prima prova Maturità 2018 : rumors tema storico - 4 possibili scenari per gli Esami : Tracce svolte, Tipologia C prima prova Maturità 2018: il tema storico per gli Esami di Stato. Lo scritto potrebbe focalizzarsi su un personaggio storico, su una vicenda o un'epoca(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:10:00 GMT)

Tracce Svolte/ Tipologia B saggio breve o articolo - Prima prova Maturità 2018 : rumors e ultimi consigli : Tracce Svolte, Tipologia B prima prova Maturità 2018: saggio breve o articolo di giornale. Quattro ambiti: artistico-letterario, storico-politico, tecnico-scientifico e socio-economico(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 07:51:00 GMT)