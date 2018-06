Pozzallo | la Diciotti è arrivata al porto

Ragusa - la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo : 509 migranti sbarcati : Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati Continua a leggere L'articolo Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati proviene da NewsGo.

Pozzallo - sbarcati dalla Diciotti 509 migranti | Unhcr : porto sicuro è imperativo umanitario : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Le prime a scendere sono state 30 donne incinte, alcune di loro avevano i figli piccolissimi tra le braccia.

A Pozzallo 519 migranti sulla Diciotti : 22.40 La nave Diciotti ha fatto ingresso nel porto di Pozzallo (Ragusa). Quando saranno concluse le operazioni di attracco sarà sbarcata la salma del migrante deceduto a bordo, su cui verrà eseguita l'ispezione cadaverica. Poi verrà autorizzato formalmente lo sbarco. sulla nave 519 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo e un cadavere. A bordo anche i 42 profughi tratti in salvo dalla nave Trenton della Marina Militare Usa dal ...

I migranti soccorsi dalla Diciotti sbarcheranno stasera a Pozzallo. A bordo anche i 42 sopravvissuti al naufragio di una settimana fa : Finalmente la Diciotti con le sue quasi seicento vite a bordo ha un porto sicuro. È Pozzallo, dove attraccherà dopo le 22 di stasera. Nel primo pomeriggio sono stati evacuate dieci persone per ragioni ...

