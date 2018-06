Portogallo - Marocco | Evra | ' Ronaldo è una macchina | ma se vi invita a cena non andate'

Portogallo-Marocco - Mondiali 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv : Mercoledì 20 giugno ore 14.00 Portogallo-Marocco diretta tv su Italia 1 diretta streaming su Premium Play diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport

Mondiali 2018 - Portogallo-Marocco : Cristiano Ronaldo pronto a trascinare i suoi contro un Marocco spalle al muro : Scrivi Portogallo e dici Cristiano Ronaldo. Gli occhi saranno puntati tutti su di lui domani alle 14, quando al Luzhniki di Mosca scenderanno in campo Portogallo e Marocco. CR7 è stata la stella più splendente del primo scorcio di Mondiale, con quei tre gol siglati alla Spagna che non sono bastati per vincere ma per proiettarlo in cima alla classifica dei bomber e prendersi le copertine sì. I lusitani hanno superato lo scoglio più grande del ...

Mondiali 2018 - Portogallo-Marocco : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Mercoledì 20 giugno si giocherà Portogallo-Marocco, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Il gruppo B entra nel vivo: i Campioni d’Europa, reduci dal pirotecnico 3-3 contro la corazzata Spagna, sfideranno i Leoni dell’Atlante che invece sono stati sconfitti dall’Iran in pieno recupero. I lusitani partiranno con tutti i favori del pronostico, trascinati da Cristiano Ronaldo che sta attraversando uno stato di forma davvero ...

