Portatile 15 pollici | i migliori da comprare

chimerarevo

: [Amazon] EverVanz Zaino in Tela per Computer Portatile da 15 pollici scontato del 15% --> - scontimigliori : [Amazon] EverVanz Zaino in Tela per Computer Portatile da 15 pollici scontato del 15% --> - SeguiPrezzi : HOMIEE Custodia per Laptop 13-13,3 Pollici in Feltro S a soli 11.99 EUR (40% di sconto) - scontimigliori : [Amazon] CHUWI Notebook Portatile LapBook Windows10 da 15 pollici a soli 186€ ! --> -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) I portatili 15sono il giusto compromesso tra prestazioni e portabilità. La dimensione della diagonale è quella più diffusa nel settore dei notebook, in quanto si pone come via di mezzo tra i portatili da 13e quelli da 17. Infatti, i portatili troppo piccoli possono risultare scomodi per la visualizzazione di contenuti multimediali, mentre quelli troppo grandi peccano lato portabilità. Indice Come scegliere unmodelli Altre guide interessanti Come scegliere unLa scelta di un nuovonon è da prendere assolutamente alla leggera. Si tratta, infatti, di un prodotto che ci accompagnerà ovunque e con il quale effettueremo la gran parte delle operazioni. Si può considerare quindi quasi alla pari di uno smartphone. Tuttavia, compare un nuovo notebook, non è semplice come può sembrare. Negli ultimi anni il mercato dei computer ...