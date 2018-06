Pjanic al Barcellona? La Juventus è chiara | per meno di 80 milioni non si tratta

Pjanic fa infuriare i tifosi : “like” al trasferimento al Barcellona [FOTO] : Miralem Pjanic ed il like della discordia, il calciatore piace al Barcellona ed a quanto pare questo sentimento è ricambiato dal bianconero Nell’era dei social bisogna stare attenti a qualsiasi ‘movimento’, anche ad un semplice like che potrebbe scatenare chiacchiere di calciomercato. E’ successo quest’oggi a Miralem Pjanic , il quale ha apposto un ‘mi piace’ su Instagram ad un post relativo al suo ...

Pjanic al Barcellona? / Calciomercato - i blaugrana dopo il no della Juventus virano su Eriksen? : Pjanic al Barcellona? Calciomercato , i bianconeri avrebbero detto di no al club blaugrana che però insiste e rilancia. La trattativa stenta a decollare, ma qual è la volontà del calciatore?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:55:00 GMT)

Milinkovic-Savic alla Juventus - la chiave è Pjanic?/ Barcellona e Real Madrid pronte all'asta per il bosniaco : Per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic, la Juventus potrebbe sacrificare in questo calciomercato Miralem Pjanic, per il quale Barcellona e Real Madrid sono pronte a scatenare un'asta(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:33:00 GMT)