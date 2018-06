Pizza e fichi di Tredici Pietro | il figlio di Gianni Morandi alla prima prova da trapper

Gianni Morandi - il figlio Pietro si dà alla trap con “Pizza e fichi” : Fatti mandare dalla mamma a prendere il trapper. C’è una nuova stella in casa Morandi: si tratta di Pietro, il figlio avuto con la seconda moglie Anna Dan. Il 15 giugno è uscito su YouTube “Pizza e fichi” il nuovo brano di Tredici Pietro, questo il nome d’arte scelto dal baby Morandi. Non male per essere il debutto ufficiale. La produzione è orecchiabile e il ragazzo tutto sommato ha una propria credibilità. “Tredici Pietro, sono l’ultimo ...